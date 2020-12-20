DSÖ, Avrupa ülkelerini daha hızlı yayılan koronavirüse karşı uyardı: Tedbirler iki katına çıkarılmalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DSÖ, Avrupa ülkelerini daha hızlı yayılan koronavirüse karşı uyardı: Tedbirler iki katına çıkarılmalı

20.12.2020 18:22 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:12

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de yüzde 70 daha hızlı bulaştığı tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüs konusunda Avrupa ülkelerini uyardı. Avrupa ülkelerinin virüsün yayılmasını önlemek amacıyla önlemleri artırması gerektiğini belirten DSÖ, "Tedbirler iki katına çıkarılmalı" dedi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 694 binden fazla insan hayatını kaybetti, 77 milyona yakın insan ölümcül salgına yakalandı. Salgına karşı aşı çalışmalarında son aşamaya gelinirken, İngiltere'de eskisine kıyasla daha hızlı bulaştığı açıklanan mutasyona uğramış yeni koronavirüs saptandı. DSÖ'den de daha hızlı yayılan Kovid-19'la ilgili açıklama gecikmedi.

"ÖNLEMLERİ ARTIRIN"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ülkelerini mutasyona uğrayan koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirleri sıkılaştırmaya çağırdı.

BAŞKA HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, örgütün Avrupa Bölgesel Ofisi'nden yapılan açıklamada yeni türün şu ana kadar İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğüne dikkat çekildi.

"AVRUPA ÖNLEMLERİ İKİ KATINA ÇIKARMALI"

Örgütün bir sözcüsü açıklamasında, "Bulaşmanın yoğun ve yaygın olduğu Avrupa'da, ülkeler kontrol ve önleme tedbirlerini iki katına çıkarmalı" dedi. Örgütün açıklamasına göre, Danimarka'da dokuz, Hollanda'da bir ve Avustralya'da da bir vaka olmak üzere toplam 11 vaka tespit edildi.

UÇUŞ YASAKLARI BAŞLADI

İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda son dönemde tespit edilen yeni vakaların mutasyon geçirmiş yeni bir koronavirüs türünden kaynaklandığının açıklanmasının ardından Hollanda ve Belçika uçuşları yasaklamıştı. İtalya, Avusturya, Almanya ve Fransa da uçuş yasağını değerlendirmeye aldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugün yaptığı açıklamada hükümetin ülkenin güneydoğusunda uygulamaya alınan sıkı tecrit uygulamalarını mutasyona uğramış yeni türün "kontrolden çıkması" üzerine yürürlüğe koyduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tespit edilen yeni tür koronavirüsün "yüzde 70 daha bulaşıcı" olduğunu açıklamıştı.

DSÖ, Avrupa ülkelerini daha hızlı yayılan koronavirüse karşı uyardı: Tedbirler iki katına çıkarılmalı
Haber Yorumları (2)
GHJ: İnsanlara çipi dayamak için ne yapacaklarını şaşırdılar
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
BEYZA: Nerden geldi bu illet başımıza bitsin artık bıkdı millet :( 2020 son golünü attı bize (inşallah sondur). . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Uğur Yücel Acun Ilıcalı Seren Serengil Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DSÖ, Avrupa ülkelerini daha hızlı yayılan koronavirüse karşı uyardı: Tedbirler iki katına çıkarılmalı | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 19:12:08. #1.14#
title