DSÖ, Avrupa ülkelerini daha hızlı yayılan koronavirüse karşı uyardı: Tedbirler iki katına çıkarılmalı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 694 binden fazla insan hayatını kaybetti, 77 milyona yakın insan ölümcül salgına yakalandı. Salgına karşı aşı çalışmalarında son aşamaya gelinirken, İngiltere'de eskisine kıyasla daha hızlı bulaştığı açıklanan mutasyona uğramış yeni koronavirüs saptandı. DSÖ'den de daha hızlı yayılan Kovid-19'la ilgili açıklama gecikmedi.

"ÖNLEMLERİ ARTIRIN"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ülkelerini mutasyona uğrayan koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirleri sıkılaştırmaya çağırdı.

BAŞKA HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, örgütün Avrupa Bölgesel Ofisi'nden yapılan açıklamada yeni türün şu ana kadar İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğüne dikkat çekildi.

"AVRUPA ÖNLEMLERİ İKİ KATINA ÇIKARMALI"

Örgütün bir sözcüsü açıklamasında, "Bulaşmanın yoğun ve yaygın olduğu Avrupa'da, ülkeler kontrol ve önleme tedbirlerini iki katına çıkarmalı" dedi. Örgütün açıklamasına göre, Danimarka'da dokuz, Hollanda'da bir ve Avustralya'da da bir vaka olmak üzere toplam 11 vaka tespit edildi.

UÇUŞ YASAKLARI BAŞLADI

İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda son dönemde tespit edilen yeni vakaların mutasyon geçirmiş yeni bir koronavirüs türünden kaynaklandığının açıklanmasının ardından Hollanda ve Belçika uçuşları yasaklamıştı. İtalya, Avusturya, Almanya ve Fransa da uçuş yasağını değerlendirmeye aldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugün yaptığı açıklamada hükümetin ülkenin güneydoğusunda uygulamaya alınan sıkı tecrit uygulamalarını mutasyona uğramış yeni türün "kontrolden çıkması" üzerine yürürlüğe koyduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tespit edilen yeni tür koronavirüsün "yüzde 70 daha bulaşıcı" olduğunu açıklamıştı.