Dünya Sağlık Örgütü, aşı sertifikasına karşı çıktı
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Dünya Sağlık Örgütü, aşı sertifikasına karşı çıktı

Dünya Sağlık Örgütü, aşı sertifikasına karşı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, uluslararası seyahatin bir koşulu olarak aşı sertifikasının gerekliliğine karşı olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi'nde bağımsız uzmanlar, uluslararası seyahati kolaylaştırmayı hedefleyen aşı sertifikasının gerekliliğine karşı olduğunu açıkladı.

Bağımsız uzmanlar, Kovid-19'a karşı aşılamanın, insanların virüsü bulaştırma kabiliyetini ve küresel aşı dağıtımındaki kalıcı eşitsizliği azaltıp azaltmadığına dair sınırlı kanıt olduğunu açıkladı. Uzmanlar, devletlerin aşı kanıtı talep etmesinin eşitsizlikleri derinleştirdiğini kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

AŞI SERTİFİKASI NEDİR?

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu, hastalığı geçirenlerin iyileştiğini ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 testi veya hızlı antijen test sonucunu içerecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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