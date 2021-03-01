DSİ, Çanakkale'de 18 yılda 20 baraj ve 8 gölet inşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale'de yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada değerlendirmelerde bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini hatırlattı.

Yıldız, "Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Özellikle modern sulama projelerinin ülke için son derece önem taşıdığını vurgulayan Yıldız, son 18 yılda Çanakkale il genelinde inşa edilen 28 sulama tesisi ile 441 bin 490 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını aktardı.

Böylece Çanakkale topraklarını daha bereketli hale getirdiklerini, çiftçilere yıllık 368 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladıklarını bildiren Yıldız, "Çanakkale'miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 5 sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatların tamamlanması ile toplam 224 bin 200 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 195 milyon 26 bin lira katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Çanakkale, zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır."

Kaya Yıldız, Marmara Bölgesi'nin ve ülke tarımının en önemli illerinden Çanakkale'de ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 115 tesis ile 3 milyar 460 milyon 14 bin 401 lira yatırım yaptıklarını duyuran Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Çanakkale'de son 18 yılda 20 baraj ve 8 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Çanakkaleli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Çanakkale'nin su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 6 baraj ve 3 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. 2003 yılından bugüne kadar tamamladığımız içme suyu tesisleri ile 56 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 11,28 milyon metreküp içme suyu temin ettik. Ayrıca Çanakkale'de taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 49 taşkın koruma tesisi ile 53 yerleşim yeri ve 39 bin 340 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. 12 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor. Baraj ve gölet çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan yer altı barajı İnşa çalışmalarımız kapsamında Çanakkale ilimizde 1 depolama tesisi proje çalışmalarımız devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel