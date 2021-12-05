(Drone) Misrata ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlayan seferler kapsamında ilk gemi İzmir'e geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(Drone) Misrata ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlayan seferler kapsamında ilk gemi İzmir'e geldi

AA / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlayan gemi seferleri kapsamındaki ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı.

İZMİR (AA) - Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlayan gemi seferleri kapsamındaki ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı.

Karanfil Group ile Misrata'dan Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında Misrata'dan gelen 107 yolcuyu taşıyan "Kevalay Queen" adlı gemi İzmir Limanına yanaştı.

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil:

"Gelecekte bu seferleri farklı şehirlere çoğaltabiliriz. Marmaris, Antalya, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde hem turizm hem ticarete katkı sağlayacak, bazı şehirlerde sadece turizm olacak"

(Drone) Misrata ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlayan seferler kapsamında ilk gemi İzmir'e geldi

(Drone) Misrata ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlayan seferler kapsamında ilk gemi İzmir'e geldi

(Drone) Misrata ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlayan seferler kapsamında ilk gemi İzmir'e geldi

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

 Spor yaparken pitbull saldırısında burnundan yaralandı

Spor yaparken pitbull saldırısında burnundan yaralandı

AA / Orhan Fatih Doğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title