(Drone) Misrata ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlayan seferler kapsamında ilk gemi İzmir'e geldi

İZMİR (AA) - Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlayan gemi seferleri kapsamındaki ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı.

Karanfil Group ile Misrata'dan Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında Misrata'dan gelen 107 yolcuyu taşıyan "Kevalay Queen" adlı gemi İzmir Limanına yanaştı.

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil:

"Gelecekte bu seferleri farklı şehirlere çoğaltabiliriz. Marmaris, Antalya, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde hem turizm hem ticarete katkı sağlayacak, bazı şehirlerde sadece turizm olacak"