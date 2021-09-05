(DRONE) Akdamar Adası'nda 9. ayin başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(DRONE) Akdamar Adası'nda 9. ayin başlıyor

Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nın drone ile çekilmiş görüntüleri VAN - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, 9. ayine ev sahipliği yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nın drone ile çekilmiş görüntüleri VAN - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, 9. ayine ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, Akdamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra 2010'da ilk kez düzenlenen ve senede bir defa gerçekleştirilen ayin Akdamar Kilisesi'nde yeniden düzenleniyor.

Önceki yıllarda yüzlerce kişinin katıldığı ayin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşiyor.

(DRONE) Akdamar Adası'nda 9. ayin başlıyor
(DRONE) Akdamar Adası'nda 9. ayin başlıyor
(DRONE) Akdamar Adası'nda 9. ayin başlıyor
(DRONE) Akdamar Adası'nda 9. ayin başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hamid Karzai Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Deniz Akkaya Serdar Ortaç Haluk Levent
Spor Marcao Cristiano Ali Öztürk Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
(DRONE) Akdamar Adası'nda 9. ayin başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 11:46:36. #1.14#

title