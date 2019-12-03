03.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:15

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 17 ilçeyi kapsayan "Drama ile Kendini Keşfet" kariyer planlama seminerleri başladı.



Orhaneli ilçesi Türkan Sait Yılmaz Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ilk programda Eğitmen Sinan Işık tarafından öğrencilere eğitim verildi. Yaklaşık altmış öğrencinin katıldığı, drama ile kendini keşfet eğitimi, iletişim sorunlarının tespitini ve uygulamalı çözümünü içeriyor. Bu eğitimde öğrencilerin kendilerini tanımaları ve hayatlarında iletişim tekniklerini aktif olarak kullanmaları amaçlanıyor. Öğrenciler bu sayede kendilerini daha iyi ifade edip, kendilerinde yer alan iletişim problemlerine çözüm üretebiliyorlar. Eğitimin, iletişimin toplum ve iş hayatında önemi üzerinden öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Programın bir sonraki adresi Osmangazi ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak. - BURSA

Kaynak: İHA