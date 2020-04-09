Dr. Osman Çetin'den korona virüse karşı hijyen uyarısı
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Eyüpsultan Belediyesi, Osman Çetin, Güncel

Dr. Osman Çetin'den korona virüse karşı hijyen uyarısı

Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda yeni tip korona virüs hakkında bilgi veren Dr. Osman Çetin, "Korona virüs ilk aşamada ağız, burun ve göz yoluyla bulaşıyor.

09.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:48
Dr. Osman Çetin'den korona virüse karşı hijyen uyarısı

Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda yeni tip korona virüs hakkında bilgi veren Dr. Osman Çetin, "Korona virüs ilk aşamada ağız, burun ve göz yoluyla bulaşıyor. Solunum yolunu etkileyen bir virüs olduğu için bizim öncelikle ağız-diş sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını konusunda vatandaşları bilgilendirme amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlar düzenliyor. Canlı yayınlarda uzmanlar, virüsün bulaşmasını engellemek için ne tür tedbirler alınabileceği, virüsten nasıl korunulacağı konularını vatandaşlarla paylaşıyor. Sosyal medyada gerçekleşen canlı yayında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, korona virüse karşı en etkili tedbirlerden biri olan hijyen konusunu mercek altına aldı. Dr. Osman Çetin, Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan programda, Covid-19 salgınına karşı en etkili tedbirler arasında bulunan hijyen konusundaki bilgileri aktardı.

Vatandaşlardan gelen özellikle ağız, diş ve çene sağlığı konusunda soruları yanıtlayan Çetin, "Korona virüs ilk aşamada ağız, burun ve göz yoluyla bulaşıyor. Solunum yolunu etkileyen bir virüs olduğu için bizim öncelikle ağız - diş sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. En çok dikkat etmemiz gereken ellerimizin hijyeni. Gün içerisinde farkında olmadan ellerimizi genellikle burnumuza ya da ağzımıza götürüyoruz. Ellerimizi gün içerisinde yıkayabildiğimiz kadar, en az 20 saniye kadar güzelce yıkamalıyız. Eğer sabunlama imkanımız yoksa alkol bazlı dezenfektanlarla güzelce ellerimizi dezenfekte edersek virüs etkinliğini kaybedecektir" bilgisini verdi.

"Dişlerimizi günde en az iki kere fırçalamalıyız"

Çetin, ağız ve diş sağlığına da dikkat çekerek, "Dişlerimizi günde en az iki kere, en az iki dakika olacak şekilde güzelce fırçalamalıyız. Dişlerimizin aralarını diş ipi ya da arayüz fırçalarıyla temizlememiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra mümkünse ağız solüsyonuyla çalkalayabilirsek çok daha güzel bir ağız temizliği sağlamış olacağız. Eğer ağız çalkalama solüsyonu yoksa evinizde tuzlu suyla ağzınızı günde bir iki kere çalkalayın. Tuzlu suyu bir su bardağı ılık suya 1 çay kaşığı tuz atıp hazırlayabilirsiniz. Dilimizi de fırçalamamız gerekiyor. Çünkü dilin yüzeyinde bakteriler kalabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Uzmanların söylemediği hiçbir şeyi denemeyin"

Dr. Osman Çetin konuşmasına şöyle devam etti: "Bilimsel olarak korona virüs açısından tuzlu gargara ya da sirkeli gargaranın direkt bir faydası olduğu ortaya çıkmadı henüz. Biz tuzlu gargarayı neden yaptırıyoruz? Eğer diş etinizde ödem, şişme, kızarıklık var ya da boğazınızda ağrı varsa tuzlu suyla gargara yaptığınız zaman oradaki ödemi alacaktır, sizi biraz rahatlatacaktır. Ama sirke ya da limonlu suda böyle bir durum yok. Çünkü sirke ya da limonda ciddi asit var. Biz bunlarla boğazımızı çalkaladığımızda buraya ciddi anlamda asit yoğunluğu ilettiğimizde faydası olmasını bırakın zararı olabilir. Ağız içinizi, boğaz bölgenizi tahriş edeceğinden dolayı oradaki bakterilerin yerleşmesine alan hazırlayacaktır, bu bakteri oluştuğu takdirde hastalık riski daha da artacaktır. Ayrıca sirke asit dengesini bozar, fazla tuzlu suyla gargara yapmak da başka şeylere sebep olur. O yüzden uzmanların söylemediği hiçbir şeyi denemeyin. Diş sağlığımız, ağız sağlığımız, vücut direncimizin iyi olması için kaliteli beslenmek zorundayız. Dişlerde çürüğe sebep olabilecek abur cubur tarzı şeylerle beslenmemeliyiz. Abur cuburdan uzak durmamız lazım. Kalsiyum içeren, fosfor içeren gıdalar tüketmemiz lazım. Buna en güzel örnek süt ve süt ürünleri. Özellikle peynir. Balık, et, yumurta kaliteli beslenmenize ve diş çürüklerinizin, diş eti sağlığınızın iyi olmasına sebep olacaklardır."

"Bitkisel çayların sadece vücut direncine etkisi olabilir"

Bitkisel çaylar hakkında da düşüncelerini paylaşan Çetin, "Bitkisel çaylarla gargara çok faydalı. Ama bunların korona virüsle alakalı bilimsel olarak bir çözümdür gibi durumları yok. Boğazınızda, ağzınızda bir enfeksiyon olduğunda ya da boğazınızda ağrı hissettiniz, kekik suyu, ada çayı gargarası iyi gelecektir. Bunlar doğal antibakteriyel. Sadece vücut direncine etkisi olabilir. Hamilelerde ada çayı gargarası kesinlikle önerilmiyor. Bir uzman desteği olmadan her şeyi kullanmayın. Sadece faydaları değil zararları da olabilir" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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