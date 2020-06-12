Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük son yolculuğuna uğurlandı Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Pazartesi günü yaşamını yitiren Süheyla Küçük, eşi Dr. Fazıl Küçük'ün mezarının da bulunduğu Anıttepe'de düzenlenen törenle defnedildi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan, kurum kuruluş ile sivil toplum örgütü temsilcileri, Küçük ailesi ve sevenleri katıldı.

Merhum Süheyla Küçük'ün özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, konuşmalarla devam etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun mücadeleyle geçen yakın tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birisini sonsuzluğa uğurladıklarını söyledi.

"Süheyla Küçük, toplumsal mücadeleye yaptığı katkı ve Kıbrıs Türk kadın hareketindeki müstesna yeriyle her zaman anımsanacaktır." diyen Akıncı, yıllarca aynı yastığa baş koyup, kader birliği içinde toplumsal mücadeleye omuz veren Dr. Fazıl Küçük ile Süheyla Küçük'ün, bugün bir kez daha ve ebedi olarak birbirlerine kavuştuklarını kaydetti.

"Toplumumuz bu önder çifti asla unutmayacak"

Akıncı, "Toplumumuz bu önder çifti asla unutmayacak ve hep saygıyla yad edecektir. Kıbrıs Türk halkı, Süheyla Hanım'ı da tıpkı merhum Dr. Fazıl Küçük gibi, toplumsal hafızası ve vicdanında sonsuz bir sevgi ve saygıyla muhafaza edecek ve kendisinin hatırasını özenle koruyacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Süheyla Küçük için Allah'tan rahmet, başta oğlu ve torunları olmak üzere ailesine ve tüm Kıbrıs Türk toplumuna başsağlığı diledi.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri, Süheyla Küçük'ün torunu Esen Küçük ve oğlu Mehmet Küçük de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Süheyla Küçük'ün cenaze namazı kılındı ve defin işlemi yapıldı.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri, 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük, 15 Ocak 1984'te yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA