Dr. Atilla Baran'ın ismi Çiğli'de yaşayacak

Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde görev yaparken Covid-19'a yakalanarak hayata gözlerini yuman İzmir'in tanınan ve sevilen doktorlarından Atilla Baran'ın adı, Çiğli Belediyesi tarafından İnönü Mahallesinde yapılan parkta yaşatılacak.

Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde görev yaparken Covid-19'a yakalanarak hayata gözlerini yuman İzmir'in tanınan ve sevilen doktorlarından Atilla Baran'ın adı, Çiğli Belediyesi tarafından İnönü Mahallesinde yapılan parkta yaşatılacak.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün ocak ayında tanıtımını yaptığı 2020 yılı projeleri arasında yer alan "Her Ay 1 Park" projesinin sekizincisi İnönü Mahallesinde açılıyor. Kasım ayında açılışı yapılacak parka, sağlık emekçilerine destek olmak amacıyla, geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle vefat eden Acil Servis doktoru Atilla Baran'ın ismi verilecek.

"Doktorumuzun adını yaşatacağız"

2020 yılı proje tanıtım toplantısında verdikleri söz doğrultusunda her ay bir parkı Çiğli'ye kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "'Her Ay 1 Park' projemiz doğrultusunda 8. parkımızı İnönü Mahallemize kazandıracağız. Bu parka, görev yaptığı Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi Pandemi servisinde Covid-19'a yakalanarak yaşamını yitiren Dr. Atilla Baran'ın ismini vereceğiz. Bu vesileyle hem kentimizi yeşillendirmeye devam edecek hem de sağlık emekçilerimizin bu zorlu pandemi döneminde gösterdikleri kahramanlıkları ileriki nesillere aktaracağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı