DPÜ GSF Özel Yetenek Sınavları Tamamlandı
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DPÜ GSF Özel Yetenek Sınavları Tamamlandı

DPÜ GSF Özel Yetenek Sınavları Tamamlandı
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Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ GSF Özel Yetenek Sınavları Tamamlandı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 2021 Yılı Özel Yetenek Sınavları sona erdi.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ GSF Özel Yetenek Sınavları Tamamlandı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 2021 Yılı Özel Yetenek Sınavları sona erdi.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

Evliya Çelebi Yerleşkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültemizin dersliklerinde düzenlenen sınavlara 12'si engelli öğrenci olmak üzere 607 öğrenci başvuruda bulundu. Sabah saatlerinde fakültemize gelen öğrenciler salgın önlemlerine dikkat edilerek ve ateş ölçümleri yapılarak sınıflarına alındılar. Sınav öncesinde Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin, sınıflarda incelemelerde bulundu ve adaylarla kısa bir süre sohbet etti.

Sınav gözetmenleri eşliğinde bir saat süren sınavda öğrenciler kendilerine verilen senaryoya bağlı kalarak kara kalem tekniğiyle çizdikleri eserlerle 2021-2022 Akademik Yılı'nda Fakültemizin kabul edeceği 160 öğrenciden biri olmak için hünerlerini sergilediler.

SINAV SONUÇLARI FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN DUYURULACAK

Güzel Sanatlar Fakültemizin Özel Yetenek Sınavlarının sonuçları, farklı üniversitelerde görev yapan kurul üyeleri tarafından değerlendirmesinin ardından fakültemizin internet sitesinden duyurulacak.

Kesin kayıt hakkı kazanan asil adayların kayıtları 24-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kontenjan açığı olması durumunda yedek listede yer alan adaylar 31 Ağustos - 16 Eylül 2021 tarihleri arasında açık kalan kontenjanlara ön başvuru yapabilecek.

Adaylar kayıt süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiye fakültemizin internet sitesi ve sosyal medya sayfalarından ulaşabilecek.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 18 Ağustos 2021, Çarşamba/ 46 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi,

Kaynak: Habermetre

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