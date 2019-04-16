DP'li Adaydan Başkan Çelik'e Seçim Tebriği

Demokrat Parti (DP) Şehzadeler Belediye Başkan adayı Uğur Kıraloğlu, 31 Mart'ta bir dönem daha belediye başkanlığına seçilen Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, tebrik etti.

DP Şehzadeler Belediye Başkan adayı Uğur Kıraloğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. Kıraloğlu ziyarette, Başkan Çelik'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Ekibiyle birlikte Başkan Çelik'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan ve iyi dileklerini ileten Kıraloğlu, şöyle konuştu: "Başkanımız Ömer Faruk Çelik'i başkanlığa tekrar seçilmesinden ötürü tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyoruz. Zaten beş yıldan beri belediye başkanımızdı, önümüzdeki dönemde daha güzel işler olacağına inancımız tam. Kendisine arzu ettiği takdirde, her türlü desteğimizi vereceğiz. Bunu seçim çalışmalarımızda da zaten söyledik. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum"

DP'li Kıraoğlu ve ekibine nezaketleri ve ziyaretleri için teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, olması gerekenin bu olduğunu ifade ederek, "Demokrasilerin gereği bir yarış oldu ama seçim 31 Mart'ta bitmiştir. Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı Şehzadeler halkıdır. Millet iradesini ortaya koymuştur. Bundan sonra el birliği, gönül birliğiyle, akıl birlikteliğiyle bu şehre hizmet etmek hepimizin bir vazifesidir. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu şehri birlikte daha da güzelleştirmek için uğraşacağız. Herkesin olduğu gibi sayın Uğur Kıraloğlu'nun da bize katkıları, bizi ziyadesiyle mutlu edecektir. Çünkü bizim istişare anlayışımız var, ortak akıl anlayışımız var. Samimiyetle bir araya gelip istişareler yapmak, şehir adına kafa yormak şüphesiz ki son derece güzel bir durumdur. Bu noktada bizim gönül kapılarımız da belediyemizin kapıları da herkese açık olduğu gibi sayın Uğur Kıraloğlu'na da açıktır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA