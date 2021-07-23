DP Genel Başkanı Uysal, İscehisar'da etkinliklere katıldı
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde etkinliklere katıldı.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde etkinliklere katıldı.
Uysal, partisinin ilçe teşkilatındaki bayramlaşma programının ardından Olukpınar ve Çatağıl köylerinin Sarıkaya mevkisinde ortaklaşa düzenlediği şenliğe katıldı.
Buradaki programın sonunda Alanyurt ile Karaağaç köylerine geçerek vatandaşlarla bayramlaşan Uysal, daha sonra İscehisar Belediyesinin düzenlediği halk konserini izledi.
Uysal'ın, ilçedeki programlarına, DP İl Başkanı Hikmet Bülbül, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve partililer katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek