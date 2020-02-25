DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik hayatını kaybetti
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DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik hayatını kaybetti

3 gün önce kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Demokrat Parti (DP) Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

25.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:12
DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik hayatını kaybetti

3 gün önce geçiren ve hastaneye kaldırılan (DP) İl Başkanı tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.


Geçtiğimiz hafta sonu iş yerinde aniden fenalaşan ve çevredekilerin vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik kalp krizi geçirdiği belirlenip yoğun bakıma alındı. Çelik tedavi gördüğü yoğun bakımda bu defa beyin kanaması geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Çelik'in bugün toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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