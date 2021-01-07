Doya Doya Moda jürisi Muazzez Ersoy kimdir? Muazzez Ersoy kaç yaşında, nereli? Muazzez Ersoy hayatı ve biyografisi!

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy, Doya Doya Moda programına konuk oldu. Konuk olduğu programlar ve konserleriyle gündeme gelmeye devam eden Muazzez Ersoy, özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor. Muazzez Ersoy, 2006 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün 'iyi niyet elçisi' olarak seçilmişti.

Nostalji müziğinin vazgeçilmez ismi Muazzez Ersoy hakkında merak edilenler...

DOYA DOYA MODA MUAZZEZ ERSOY KİMDİR?

Hatice Yıldız Levent, ya da sahne adıyla Muazzez Ersoy, 9 Ağustos 1958; Uzunköprü, Edirne, Klasik Türk müziği sanatçısı.

Çocukluğu ve gençlik yılları İstanbul'un Kasımpaşa semtinde geçen sanatçının müzikle ilgilenmesinde en büyük etken annesinin müziğe olan ilgi ve sevgisi oldu. Annesinin bu tutkusu sanatçıyı gençlik yıllarında etkisi altına aldı ve ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimini müzik dersleri alarak sürdürmeye karar verdi. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi müzik hocalarından dersler aldı. Sanatçı tezgahtarlı yaparak kazandığı birikimlerini müzik dersleri için harcadı. 1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender isminde bir oğlu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra müzik dersleri almaya devam etti.

Kariyerinde ilk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. Bu arada 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı ancak kazanamadı. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu şeflerinden Cahit Ünyaylar'la çalışmaya başladı. Ersoy, 1990 yılında TRT'ye gönderdiği, yorumu kendine ait olan altı eserle denetimden geçti ve ekranlardan da dinleyicilerine seslenmeye başladı.

Muazzez Ersoy, ilk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle dinleyicileriyle buluştu. Ardından ikinci albümü Herşeyim Sensin yayınlandı. Daha sonra Raks Müzik ile anlaşarak Sizi Seviyorum adlı çalışmasıyla büyük başarı kazandı. Bu albümde Selçuk Tekay ve Ali İhsan Kısaç gibi sanatçılarla çalıştı.

Sanatçı kısa bir süre sonra Nostalji 4 ve Nostalji 5 albümlerini bir arada hayranlarına sundu. Muazzez Ersoy, albümlerde yine sevilen türkü ve şarkıları yorumladı. CD ve kaset formatında yayınlanan albümlerin yanında, bir de hediye olarak Nostalji 6 albümü verildi. Bu şekilde üç albümün bir arada satışa çıkmasıyla birlikte bir ilke daha imza atılmış oldu. Türkiye'de ilk defa bir sanatçının üç adet albümü bir paket halinde çıkmış oldu. "Nostalji 6" albümünde Muazzez Ersoy, Klasik Türk Musikisi'nin yıllandıkça güzelleşen eserlerini yorumlayarak Şekip Ayhan Özışık, İsmail Dede Efendi, Veli Dede, Erol Sayan gibi müzisyenlerin saygısını sunmuş oldu.

12 albümden oluşan Nostalji serisi müzikseverlerin ilgisine mazhar olarak on beş milyonun üstünde[kaynak belirtilmeli] bir satış sayısına ulaştı. Özellikle 1995-2000 yılları arasında vergi rekortmeni oldu. Sanatçı birçok altın ve platin plakla ödüllendirildi.[kaynak belirtilmeli] Birçok kuruluş tarafından çalışmaları ödüllendirilen Muazzez Ersoy, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisiyle dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Sanatçılığı"yla ödüllendirildi. 2005 yılında Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği tarafından iyi niyet elçisi ünvanını aldı. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde çeşitli yıllarda "TSM En İyi Kadın Sanatçı" kategorisinde ödüller kazandı.

Stüdyo albümleri

1991 Seven Olmaz Ki 400.000 Elenor Plak

1992 Her Şeyim Sensin 600.000 Elenor Plak

1993 Sizi Seviyorum 500.000 Raks Müzik

1994 Sensizlik Bu 500.000 Levent Müzik

1994 Seninle Olmak 750.000 Levent Müzik

1995 Nostalji 1.200.000 Levent Müzik

1996 Nostalji 2 1.700.000 Levent Müzik

1997 Nostalji 3 1.100.000 Levent Müzik

1998 Nostalji 4-5-6 3.500.000 Levent Müzik

1999 Nostalji 7-8-9 2.000.000 Levent Müzik

2000 Nostalji 10-11-12 1.000.000 Levent Müzik

2002 Senin İçin 300.000 DMC

2004 Seni Seviyorum 210.000 Avrupa Müzik

2006 Nankör 70.000 Avrupa Müzik

2007 Kraliçeden Nostaljiler 20.000 Öncü Müzik

2010 Mozaik 67.000 Öncü Müzik

2013 Şarkılarla Gel 115.000 DMC

2016 "90'dan Pop" 2.006.178 DMC