Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu: 25 Aralık Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Tv8 ekranlarının gündüz kuşağı programında konsepte uygun en iyi kombini yapan ve en yüksek puanları alan kişi haftanın birincisi oluyor. Peki Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 25 Aralık 2020 Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen stil yarışması Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın beşinci gününde en düşük puanı alan finale doğru giderken en yüksek puanı alan isim ise büyük ödüle adım adım yaklaşıyor. 7 yarışmacı konsepte uygun olarak hazırladıkları konseptlerle jüri üyelerinden en yüksek puanı alabilmeyi hedefliyor. Peki Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 25 Aralık Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Haberimizde, 25 Aralık 2020 Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu açıklanınca yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA BUGÜN NELER OLUYOR?

Doya Doya Moda'da haftanın sona ereceği bölümde konseptleri Kemal Doğulu yarışmacılara tek tek verdi. Tüm kızları çağıran Doğulu, kartların açılmasını istedi. Yarışmacılar Pendik'te kendilerine çıkan rakibelerine yönelik konseptler hazırlamalarını istedi. En zor konseptlerden biri bugün ekranlarda yer alacak.

DOYA DOYA MODA

Kemal Doğulu ayrılıyor!



Bugün hafta finali ile karşınıza çıkacak olan yarışmanın ilk anından bu yana programda yer alan ve jüri üyeliğini üstlenen Kemal Doğulu'nun vedası ekranlara gelecek. Zaman zaman sivri çıkışlarıyla dikkat çekse de izleyenler tarafından çok sevilen ünlü isim gözyaşları içerisinde uğurlanacak. 'İçinde bulnmaktan gurur duyduğum programdan ayrılıyorum' diyen Doğulu için herkes ağladı. Doğulu artık TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi EXXEN'de yer alacak.

24 ARALIK DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Dün yayınlanan Doya Doya Moda'nın 119. bölümünde yarışmacılar etnik kıyafetlerle jüri karşısına çıktı. Birbirinden iddialı konseptler tercih eden 7 büyük beden kadının arasından kazanan da belli oldu. Dünü 20 puanla Sabiha ilk sırada tamamladı. Özde ve Ayşegül 19'ar puanla ikinci oldu. Ceren 14 puan alırken Birben ise günü 11 puanla bitirdi. Rabia 9 puanla sonuncu sırada yer bulduğu final öncesinde elenmeye giderek yaklaştı.