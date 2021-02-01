Doya Doya Moda'da kim birinci oldu, günün birincisi belli oldu mu? 1 Şubat Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Sorusunun heyecanla ve merakla beklenen yanıtı belli oluyor. TV8'in fenomen yarışması hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Peki, 1 Şubat Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda yeni haftanın ilk gününe bomba gibi başladı. Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Günün konseptine göre stillerini sergileyen yarışmacılardan günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Rekabetin en üst düzeyde olduğu ve heyecanın hız kesmediği yarışmada Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 1 Şubat Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da grçtiğimiz haftanın birincisi kadınlarda Ceren, erkeklerde ise Adnan oldu.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden son elenen isim Ufuk oldu. Kızlardan ise Ayşegül elenendi.

1 ŞUBAT DOYA DOYA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

İlgiyle takip edilen Doya Doya Moda programının gün birincisi belli oluyor.

1 ŞUBAT PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Puan durumu sonucu bir kişi de birinci olurken bir kişi sonuncu olacak.