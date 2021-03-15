Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 2. sezon birincisi!
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Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 2. sezon birincisi!

15.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:12
Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 2. sezon birincisi!

Doya Doya Moda bitti mi? Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda, 2. sezonuyla da büyük ilgi topladı. Bu kapsamda izleyiciler Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda 2. sezon birincisi belli oldu mu? sorularının yanıtlarını merak etti. Doya Moda 2. Sezon neden bitti, birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda, 2. sezonuyla da büyük ilgiyle takip edildi. İzleyiciler yeni bölümün yayınlanmaması sebebiyle Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda 2. sezon birincisi belli oldu mu? sorularının yanıtlarını merak ediyor.

DOYA DOYA MODA BİTTİ Mİ?

Doya Doya Moda 2. Sezonu sürpriz bir şekilde tamamlandı. Pazartesi günü itibarıyla All Star programıyla ekranlara gelen Doya Doya Moda'nın aylardır süren 2. sezon macerası 12 Mart Cuma günü sona erdi.

Seray Sever, 2. sezonun bitişini şu sözlerle duyurdu:

"Sizleri çok seviyoruz. Programımıza çok güzel emekler verdiniz. Şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim. Doya Doya Moda'da büyük sürprizlere hazır olun. Pazartesi itibariyle All Star sezonunda sizlerle olacağız."

2. SEZON DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda 2. Sezonu birincisi açıklanması ancak son haftanın birincisi Elif oldu.

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