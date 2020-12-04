Doya Doya Moda Bahar kimdir? Doya Doya Bahar kaç kilo? Bahar Candan kaç yaşında, nereli?

İşte Benim Stilim programı ile tanınan Bahar Candan sosyal medya paylaşımları ve davranışları ile sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor. Son olarak Doya Doya Moda programına katılan Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli? Bahar Candan'ın babası kimdir? İşte Bahar Candan hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve tavırlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan merak konusu oldu. İşte Benim Stilim programı ile tanınan bahar Candan kimdir. Sizler için Bahar Candan hakkında merak edilen Bahar Candan kaç yaşında, nereli gibi konuları mercek altına aldık.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan doğum tarihi: 17 Şubat 1998

Bahar Candan yaşı: 22 yaşında

Bahar Candan mesleği: Öğrenci

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: "Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan."

BAHAR CANDAN'IN SON HALİ

Sık sık imaj değişikliği yapan Bahar Candan'ın son hali merak ediliyor. Bir dönem isteyerek aldığı kilolardan sonra çok zayıflayan Bahar Candan'ın son hali!

DOYA DOYA MODA BAHAR CANDAN KAÇ KİLO?



Bahar Candan, bu yarışmaya katılmak için kilo aldığını ve 44 bedene kadar çıktığını açıkladı.