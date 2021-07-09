Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim 9 Temmuz 2021?

Her hafta içi ilgiyle izlenen yarışma programı, Doya Doya Moda All Star bugün final bölümüyle seyirci karşısındaydı. Herkesin merakla beklediği büyük final 9 Temmuz 2021 Cuma günü (bugün) gerçekleşti. Finalin birincisi para ödülünün sahibi oldu. Peki, Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 2021 Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim 9 Temmuz 2021?

TV8 'inilgiyle izlenen yarışma programı, Doya Doya Moda All Star bugün final bölümüyle seyirci karşısındaydı. Herkesin merakla beklediği büyük final 9 Temmuz 2021 Cuma günü (bugün) gerçekleşti. Finalin birincisi para ödülünün sahibi oldu. Peki, Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 2021 Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim 9 Temmuz 2021? Detaylar haberimizde!

DOYA DOYA MODA ALL STAR BİRİNCİSİ KİM OLDU?

En çok izlenen moda yarışması olan Doya Doya Moda All Star'da bugün büyük final gerçekleşti. Seyircinin heyecanla beklediği final günü 9 Temmuz 2021 Cuma (bugün) gerçekleşti. Yarışmacılar son günlerinde elinden gelen performanslarını sergileyerek oylama için jüri karşısına geçti. Heyecanla birlikte duygusal dakikaların da yaşandığı final bölümünde iki finalist vardı. Finalistler Rabia ve Özde idi. Aralarında çok az puan farkı bulunan iki isimden biri şampiyon oldu.

DOYA DOYA MODA ALL STAR ŞAMPİYONU KİM?

Final bölümünde heyecanla yarışan yarışmacılar son performanslarını sergiledi. Jüri karşısında heyecanlı bekleyişle birlikte duygusal dakikalar da yaşandı. Sezona 7 isimle başlayan ve bütün sezon boyunca birbirleriyle yarışan yarışmacılardan 4 kişi final haftasına kaldı. Şampiyonun açıklanacağı gün olan 9 Temmuz Cuma günü (bugün) iki finalist kaldı. Bu iki isim Özde ve Rabia idi. Aralarında çok az puan farkıyla 2021 Doya Doya Moda All Star Şampiyonu Özde oldu.