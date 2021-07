Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim 9 Temmuz 2021?

Her hafta içi ilgiyle izlenen yarışma programı, Doya Doya Moda All Star bugün final bölümüyle seyirci karşısındaydı. Herkesin merakla beklediği büyük final 9 Temmuz 2021 Cuma günü (bugün) gerçekleşti. Finalin birincisi para ödülünün sahibi oldu. Peki, Doya Doya Moda All Star birincisi kim oldu? 2021 Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim 9 Temmuz 2021?