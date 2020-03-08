Down sendromlu tek yumurta ikizleri takipçi rekoru kırıyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Down sendromlu tek yumurta ikizleri takipçi rekoru kırıyor - Haber
İngiltere, DHA, Güncel

Down sendromlu tek yumurta ikizleri takipçi rekoru kırıyor

Down sendromlu tek yumurta ikizleri takipçi rekoru kırıyorBeril SÖNMEZ, (DHA)? İngiltere'nin Dundee kentinde down sendromlu 6 yaşındaki tek yumurta ikizleri Ollie ve Cameron'un annesi tarafından açılan sosyal medya hesabı, takipçi rekoru kırıyor.

08.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:34
Down sendromlu tek yumurta ikizleri takipçi rekoru kırıyor

Down sendromlu tek yumurta ikizleri takipçi rekoru kırıyor

Beril SÖNMEZ, (DHA)? İngiltere'nin Dundee kentinde down sendromlu 6 yaşındaki tek yumurta ikizleri Ollie ve Cameron'un annesi tarafından açılan sosyal medya hesabı, takipçi rekoru kırıyor. Sosyal hayata adapte olma başarılarıyla dikkat çeken ikizler, ilham kaynağı oldu ve Down Sendrom Birliği tarafından yayınlanan 'Çalışmaya Uygun' konulu filmde rol aldı.

Elaine Scougal tek yumurta ikizı olan çocukları Ollie ve Cameron'un down sendromu ile doğduklarında, üzüntü ve acıma reaksiyonları ile karşılaştığını, çünkü çevresindekilerin tek yumurta ikizlerinin sosyal yaşamda ve iş dünyasında zorlanacaklarını zannettiklerini ifade etti. İkizlerin gösterdiği uyum sonrasında Ollie ve Cameron'a sosyal medya hesabı açan Elaine, ikizlerinin yaşamlarından küçük kesitler yayınlamaya başladı. İkizlerin her çocuk gibi normal bir yaşam sürdüğünü göstermek isteyen Elaine, çocuklarının sosyal medya hesabının kısa sürede 200 bin takipçi kazandığını ifade etti. Down sendromunun, çocukların veya yetişkinlerin hayatında kısıtlayıcı bir engel olmadığını gösteren Ollie ve Cameron'un sayfasını takip edenler gözlerinin açıldığını ve neler başarabilecekleri konusunda motive olduklarını belirten mesajlar gönderiyor.

Tek yumurta ikizleri, Down Sendromu Birliği'nin tanıtım videosunda da oynayarak çalışmaya uygun olduklarını ve ileride yaşamlarını kazanabilecek bireyler olabileceklerini anlattı.

Down sendromlu tek yumurta ikizleri takipçi rekoru kırıyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Down sendromlu tek yumurta ikizleri takipçi rekoru kırıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor! Haber
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik adam geliyor!
Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarladı Haber
Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Elçin Sangu Emine Bulut Alpaslan Özmol
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk Avrupa İtalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Down sendromlu tek yumurta ikizleri takipçi rekoru kırıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:43:50. #1.15#