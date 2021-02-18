Dota 2 Anime Serisi Nasıl Tepkiler Aldı?

Yeni açıklanan Dota 2 anime serisi, DOTA: Dragon's Blood, oyunun hayranları için hoş bir sürpriz oldu.

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Dota 2 genelinde, Diretide Aralık 2020'de sona erdiğinden beri özel bir etkinlik duyurulmadığı için umutsuzca bir Bahar etkinliği bekleniliyordu. Ancak, hiç kimse Valve'ın Netflix ile ortaklaşa sekiz bölümlük Dota 2 temalı bir anime serisi yayınlamasını beklemiyordu.

Bazı Dota 2 profesyonel oyuncuları, DOTA: Dragon's Blood hakkındaki ilk elden izlenimlerini Twitter'da ortaya koydu. Hadi bunlara bakalım.

Sadboys takımının kaptanı ve TI5 şampiyonu Peter "ppd" Dager, Dragon Knight'ın animenin baş karakteri olmasına güldü ve bunun olmasının ana sebebinin, Valve'ın Dota 2 başlangıç görevini yeniden inşa etmek istememesine bağladı.

Rus oyun sunucu Vitalii Nikolaevich "v1lat" Volochai, anime dizisini duyunca heyecandan ne diyeceğini bilemedi.

Alliance'ın kurucularından biri olan Jonathan "Loda" Berg, oyunun böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu ve Valve'ın Dota 2 evreninin kapsamını genişlettiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Jake "SirActionSlacks" Kanner, Dota 2'nin zayıf olduğu bilinen yeni oyuncu deneyimiyle esprili bir tonda alay etti.

Dota 2 sunucusu Troels Lyngholt "syndereN" Nielsen, animenin oldukça heyecan verici olacağını düşünüyor ve Dota 2 için yapabileceklerini hevesli bir şekilde bekliyor.

Dota 2 yorumcusu Gabriel "Lirik" Cruz, Dragon Knight hakkında etkileyici bir hayran teorisi oluşturdu. Esprili bir tonda, ana karakterin örümcek adam gibi normal bir şövalye olarak başladıktan sonra bir ejderha tarafından ısırılacağını belirtti.

Team Liquid'in destek oyuncusu Tommy "Taiga" Le, animeye ek olarak Oracle karakterinin hikayesine ekleme yapılmasını tavsiye etti.

Fnatic takımının koçu Lee "SunBhie" Jeong-jae, animenin yapımcı stüdyosu olan MIR'in isminin Kore dilinde ejderha olduğunu belirtip, ejderhalar hakkında bir anime yapıyor oluşları arasında güzel bir bağlantı olduğunu belirtti.

Dota 2 gözlemcisi Jonathan "PimpmuckL" Liebig, animeden elde edilen gelirin yeni oyuncu deneyimini iyileştirmek ve bir dizi performans optimizasyonunu finanse etmek için kullanılabileceğini düşünüyor.

Kanadalı eski oyuncu ve sunucu Sivatheeban "1437" Sivanathapillai, animenin oyuna bilinmeyen bir şey katacağını belirtip heyecan yarattı.

Dota 2 sunucusu Dominik "Lacoste" Stipic, bundan sonra anime profil resimli oyuncuları şikayet etmeyeceğini söyleyerek şaka yaptı.

Bu tepkilerden yola çıkarak Dota 2 takipçilerinin genelinin bu çıkacak anime serisi için heyecanlı ve pozitif tavırlı olduğunu görmemiz mümkün. Bende şahsen seriyi izlemek için sabırsızlanıyorum.

Kaynak: ESporTimes