ISPARTA (İHA) - -Dostluk maçında Romanyalı kadının protez bacağını gören sporcular gözyaşlarını tutamadı

Isparta'da Litvanya, Yunanistan ve Romanya ekibi ile yapılan uluslararası dostluk maçı duygusal anlar yaşattı

Roman heyetini temsilen katılan bir kişi, protez bacağını tüm salona gösterdi, salonda gözyaşı aktı

ISPARTA - Isparta'da Erasmus + "Leading Future Mınds" projesi kapsamında proje ortakları ile Isparta tekerlekli sandalye basketbol takımı dostluk maçı yaptı. Maç öncesinde Roman heyetini temsilen katılan bir kişi, protez bacağını tüm salona gösterdiği esnada salonda bulunan engelli Milli Takım sporcuları gözyaşlarına hakim olamayıp duygusal anlar yaşadı.

Isparta Anadolu Lisesi'nin yürüttüğü Erasmus + "Leading Future Mınds" adlı projesi kapsamında 1 hafta süreyle Litvanya, Yunanistan ve Romanya'dan 30 kişilik öğretmen ve öğrenci heyeti Isparta'ya geldi. Proje ortakları ile Isparta tekerlekli sandalye basketbol takımı Isparta 6 Mart Kapalı Spor Salonunda uluslararası dostluk maçı yaptı. Yapılan etkinlikte dezavantajlı öğrencilerin duyguları ve heyecanı uluslararası boyutta anlamlı anların yaşanmasına vesile oldu. Romanya adına konuşan Carmen Marıa Hemen, 15 yaşında yaşadığı trafik kazası sonucu kaybettiği bacağı yerine takılan protez bacağını tüm salona gösterdi bu esnada salonda bulunan engelli Milli Takım sporcusu Sena Söbü ve diğer sporcular gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadı.

"Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel ve anlamlı proje"

Litvanya adına açıklamada bulunan Armen Barsamyan, kendisinin de bacağında sorunu bulunduğunu söyleyip organizasyon için herkese teşekkür etti ve öğrencileri kucakladı. Yunanistan adına Stefanos Nalmpantıs, Yunanca yaptığı açıklamada, "Bir sürü projemiz vardı ama bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel ve anlamlı proje, hayatımın en mutlu günü" diyerek Isparta Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Tezcan'ı kutladı.

"Bu projedeki amacımız Türk insanının güzelliklerini ve çeşitliliğini anlatmak"

Konuşmalar sırasında tüm salonda duygusal anlar yaşanırken Türkiye adına açıklama yapan Isparta Anadolu Lisesi müdürü Ramazan Tezcan sınırların önemsiz olduğundan bahsetti, sevgi ve kardeşlik vurgusu yaparak tüm ülke temsilcileriyle kucaklaşıp katılımcılara teşekkürlerini iletti. Tezcan "Isparta Anadolu Lisesi olarak Erasmus + projelerinden biri olarak yürüttüğümüz Leading Future Mınds adlı ulusallaşma adına yapılan bir projeydi, proje kapsamında tabi ki dezavantajlı çocuklarımızın da faaliyetlerinin olması gerektiğini düşündük. Şu an Yunanistan, Romanya ve Litvanya'dan misafirlerimiz burada. Bu projedeki amacımız Türk insanının güzelliklerini ve çeşitliliğini anlatmak, ulusallaşmanın sınırlara bağlı olmadığını, diğer ülkelerle böyle sarılabileceğimizi göstermek istedik. Isparta Anadolu Lisesi olarak birinci derecede misyonumuz, vatanımıza milletimize hayırlı bireyler yetiştirmek. Güzel vatanımızı dünyanın her yerine tanıtmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Gerçekten bugün çok duygusal bir anımız oldu. Dezavantajlı evlatlarımızı sadece Türk çocuklarına değil, dünya çocuklarına aynı şartlarda nasıl bir yaşam olduğunu ve bazı şeylere empatisel olarak bakabilmeleri gerçeği adı altında bugün buradayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.