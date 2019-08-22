Dostluk maçı Karşıyaka Demirköprü'nün Karşıyaka Demirköprü spor liglere hazır

22.08.2019 14:34

Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı'nda yapılan dostluk maçını ev sahibi takımın idarecisi Erol Çetin yönetti.

Karşıyaka Demir Sporlu Ege Çınar'ın 13. dakikada atmış olduğugol ile gol perdesi aralandı: 0 - 1.

Maçın ilk yarısı Karşıyaka Demirköprü Sporoyuncularından Ege Çınar, Ali Rıza ve Samet Demirci tarafından atılangollerle sonuçlanırken Ali Rıza'nın bir şutu da direkten döndü:0 - 3.

Evsahibi takım 2. yarı daha dengeli bir maç sergilese de DemirköprüSpor'dan Ardave Demir Oğuz'un golüne engelolamadı: 0 - 5.

Maçın son dakikalarında daha iyi oynayan ve fark yemelerine rağmen dostluk maçındacentilmen bir maç sergileyerek mücadele eden Foça Belediye Spor, son dakikadaBerkin'in attığı gol ile maçın sonucunu belirledi :1-5.

MİNİKLERDE MAÇ YAPTI

U 12'lerin Sportif Direktörlüğünü İnan Sadak'ın yaptığı Karşıyaka Demirköprü Spor'da maçın ardından Sportif Direktörlüğünü Burçin Kurtuluş'un yaptığı 2010 - 2011 yılında doğan minikler de Foça Belediye Spor'un minikleri ile maç yaptı.

U12'lerin altyapısını oluşturan miniklerde ev sahibi takımın gollerini Mertay, Kuzey ve Mehmet atarken konuk takımın golleri ise Alp, Dağan ve Demir'den geldi: 3-3.

"BENİM GÖZÜMDE HEPSİ YILDIZ"

Karşıyaka Demirköprü Spor'un U12 takımının Sportif Direktörüİnak Sadak yaptığı açıklamada 4 aydır takımı yoğun bir şekilde hazırladıklarını söyledi. Takımda öne çıkan bir yıldız olmadığını vurgulayan İnan, takımda antrenman yapan, forma giyen ve takım disiplinine uyan herkesin kendi gözünde yıldız olduğunu açıkladı.

TURNUVALARA HAZIRLANIYORLAR

Karşıyaka Demirköprü Spor Başkanı Ersoy Ergül, turnuvalara hazır olduklarını söyledi.Ligler başlamadan Kemalpaşa ve Kocaeli'de turnuvaya katılacaklarını Foça'da ise kendilerinin turnuva düzenleyeceklerini kaydeden Ergül, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kemalpaşa'da 23-25 Ağustos'ta U12 CUP turnuvasıvar. Buradaki turnuvada bizim grubumuzda Fenerbahçe, Altınordu, Salihli ve Marmaris yer alacak. Bu turnuvadan sonra da 30 Ağustos - 1 Eylül arasında Kocaeli'de düzenlenen turnuvaya katılacağız. Ligler açılmadan bir hafta önce de bizim Foça'da düzenleyeceğimiz bir turnuva olacak. Daha sonra ise ligler başlayacak. Öncelikli hedefimiz turnuvalarda başarılı olmak daha sonra ise 28 Eylül'de başlayacak olan U12 Ligi'nde üst sıralarda yer almak"

U 12 LİGİ 28-29 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

15 Grup olarak oynanacak olan U12 Ligi'nde Karşıyaka Demirköprü Spor, 4.Grupta yer alacak. Demirköprü Spor'un rakipleri ise İzmir Deniz Futbol Kulübü, Yeşiltepe Spor, Fikri Altay Spor, Harmandalı Spor, Şemikler Spor, Karşıyaka Kültür Spor, Karşıyaka Belediye Spor, Tellibahçe Spor ve Zübeyde Hanım Mahallesi Elit Spor.

Karşıyaka Demirköprü Spor'un dostluk maçı oynadığı Foça Belediye Spor ise 2. Grupta mücadele edecek. Foça takımının grubunda ise şu takımlar yer alıyor. Aliağa Futbol A.Ş, Damlacık Spor, Bergama Gençlerbirliği, Aliağa Belediye Helvacı Spor, Dikili Belediye Spor, Çiğli Belediye Spor, Aliağa Genç Spor, Ağa Spor ve Yeni Foça Turkuaz Gençlik.

Kaynak: Bültenler