Dostlarını yeni yıl yemeğinde ağırladı

Aralarında eski eşi Nergis Kumbasar'ın da bulunduğu yılbaşı yemeğinde Caroline Yılmaz, Gülay Kamaz ve Uğur Büyüktopçu gibi çok sayıda ünlü isim yer alıyordu. Kahkahaların havada uçuştuğu yeni yıl daveti geç saatlere kadar devam etti. Erbil'in iş insanı Caroline Yılmaz'ı göstererek, "Türkan Şoray'da aramızda" esprisi herkesi gülümsetti.

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