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Dostlarını yeni yıl yemeğinde ağırladı

Dostlarını yeni yıl yemeğinde ağırladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ekranların usta ismi Mehmet Ali Erbil, önceki gün Karaköy'de bulunan bir mekanda yakın dostlarına yeni yıl yemeği verdi. İşte detaylar…

Aralarında eski eşi Nergis Kumbasar'ın da bulunduğu yılbaşı yemeğinde Caroline Yılmaz, Gülay Kamaz ve Uğur Büyüktopçu gibi çok sayıda ünlü isim yer alıyordu. Kahkahaların havada uçuştuğu yeni yıl daveti geç saatlere kadar devam etti. Erbil'in iş insanı Caroline Yılmaz'ı göstererek, "Türkan Şoray'da aramızda" esprisi herkesi gülümsetti.

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