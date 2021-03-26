Dostları Luran Ahmeti'ye veda etti: Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Dostları Luran Ahmeti'ye veda etti: Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Dostları Luran Ahmeti'ye veda etti: Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun!

GONCA VUSLATERİKalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. Hayal Kahvesi'nde sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya'ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen.Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü.

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GONCA VUSLATERİ

Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. Hayal Kahvesi'nde sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya'ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen.

Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... çok üzüldüm.. çok üzüldüm #LüranAhmeti .

Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!

HAZAL KAYA

Ah Loçkam... Çok özleyeceğim!

BÜLENT ŞAKRAK

Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun.

KAAN URGANCIOĞLU

Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum.

TOLGA TEKİN

Mekanın cennet olsun canım brom

CELİL NALÇAKAN

Tanışmak kısmet olmadı ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima... Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şad olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm.

CEYDA ATEŞ

Canım Luran... Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım... Mekanın cennet olsun...

VEDA YURTSEVER

Ah be Loçkam, düğününde çekmiştim bunu, herkes bilir yeteneğini de ne güzel bir adam olduğun bilinmez belki. Nasıl isyan edesim var her şeye; ömrümüzden alınan bizi yarım bırakan kaçıncı kayıp bu? Senin de yerin dolmayacak Arnavut delikanlısı, huzurla uyu, kalanlar çok göz yaşı döktü dua kabul et...

LEVENT SÜLÜN

Ahhhhh be kardeşim... Ahhhhh be koca Arnavut! Covid illeti seni de mi aldı bizden? Ailenden, sevdiklerinden? Allah gani gani rahmet eylesin, mekanın cennet olsun kardeşim...

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Müge Anlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dostları Luran Ahmeti'ye veda etti: Ah be koca Arnavut... Devrin daim olsun! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:09:44. #1.14#
title