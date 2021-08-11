Döşemealtı yangın! Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Döşemealtı'nda yangın mı var? Döşemealtı bugün yeni yangın mı oldu?

Son dakika gelen haberlere göre Antalya Döşemealtı'nda yangın meydana geldi. Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar devam ediyor. Yangınlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin 2. haftasında yangınlar devam ediyor. Döşemealtı yangın! Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Döşemealtı'nda yangın mı var? Döşemealtı bugün yeni yangın mı oldu

Döşemealtı'nda yangın mı var? Antalya Döşemealtı'nda yangın var mı? Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadelede ikinci haftadayız. Peki, Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? Yangın söndürüldü mü?

ANTALYA DÖŞEMEALTI'NDA YANGIN MI ÇIKTI?

Sosyal medyada ve Twitter'da Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yangın çıktığı haberleri gündemde. Henüz 11 Ağustos 2021 bugün ajanslara düşen Döşemealtı yangını bilgisi bulunmuyor. Fakat Antalya Döşemealtı ilçesinde en son geçtiğimiz günlerde makilik alanda çalı çırpı yakılmasının ardından bir yangın çıktığı bildirilmişti, bu yangının kısa sürede söndürüldüğü bilgisi gelmişti.

DÖŞEMEALTI NEREDE?

Döşemealtı, 2008 yılında kurulan Antalya ilinin merkez ilçelerinden biridir. Antalya'nın kuzeyinde yer alır. El dokuması halılarıyla ünlüdür. Nüfusu 58.250'dir. 35 mahallesi vardır.

Döşemealtı haritadaki yeri: