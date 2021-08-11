Döşemealtı yangın! Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Döşemealtı'nda yangın mı var? Döşemealtı bugün yeni yangın mı oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Döşemealtı yangın! Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Döşemealtı'nda yangın mı var? Döşemealtı bugün yeni yangın mı oldu?

Döşemealtı yangın! Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Döşemealtı'nda yangın mı var? Döşemealtı bugün yeni yangın mı oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dakika gelen haberlere göre Antalya Döşemealtı'nda yangın meydana geldi. Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar devam ediyor. Yangınlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin 2. haftasında yangınlar devam ediyor. Döşemealtı yangın! Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Döşemealtı'nda yangın mı var? Döşemealtı bugün yeni yangın mı oldu

Döşemealtı'nda yangın mı var? Antalya Döşemealtı'nda yangın var mı? Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadelede ikinci haftadayız. Peki, Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? Yangın söndürüldü mü?

ANTALYA DÖŞEMEALTI'NDA YANGIN MI ÇIKTI?

Sosyal medyada ve Twitter'da Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yangın çıktığı haberleri gündemde. Henüz 11 Ağustos 2021 bugün ajanslara düşen Döşemealtı yangını bilgisi bulunmuyor. Fakat Antalya Döşemealtı ilçesinde en son geçtiğimiz günlerde makilik alanda çalı çırpı yakılmasının ardından bir yangın çıktığı bildirilmişti, bu yangının kısa sürede söndürüldüğü bilgisi gelmişti.

DÖŞEMEALTI NEREDE?

Döşemealtı, 2008 yılında kurulan Antalya ilinin merkez ilçelerinden biridir. Antalya'nın kuzeyinde yer alır. El dokuması halılarıyla ünlüdür. Nüfusu 58.250'dir. 35 mahallesi vardır.

Döşemealtı haritadaki yeri:

Döşemealtı yangın! Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Döşemealtı'nda yangın mı var? Döşemealtı bugün yeni yangın mı oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aytaç Şaşmaz Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Döşemealtı yangın! Döşemealtı'nda yeni yangın mı çıktı? 11 Ağustos Antalya Döşemealtı'nda yangın mı var? Döşemealtı bugün yeni yangın mı oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:32:43. #1.14#

title