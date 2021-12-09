Döşemealtı Belediye Başkanı Genç'e 1 yıl 3 ay hapis

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yargılandığı davada 'cebir veya tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu'na azmettirmek'ten 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Genç'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildi.

Olay, 2 yıl önce Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Geçen aylarda kalp krizinden yaşamını yitiren Fatih Eğilmez, olayın olduğu tarihte, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, aralarında husumet bulunan Belediye Başkanı Turgay Genç'ten şikayetçi oldu. Eğilmez, şikayetinde, Başkan Genç'in adamlarının kendisini ölümle tehdit ederek, hürriyetinden yoksun bıraktığını iddia etti. Açılan davanın 7'nci duruşması, Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile müşteki arasında birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle husumet oluştuğuna dikkat çekilen mütalaada, şöyle denildi:

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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