TEKİRDAĞ (İHA) - Dört gözle balıkçıların gelişini bekliyorlar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde limanın sakini haline gelen kediler, 4 gözle balıkçıların avdan dönmesini bekliyor. Avda yakalanan balıkların temizlenmesini bekleyen bir grup kedinin o anları renkli görüntülere sahne oluyor.

Tekirdağ'da bir grup kedi, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifine bağlı balıkçı limanın sakini haline geldi. Limana alışan kediler, sabah saatlerinde denize açılan balıkçılara eşlik ederek, onları denize uğurladıktan bir süre sonra 4 gözle balıkçıların denizden dönmesini bekliyor. Karides için denize ağ atan balıkçılar, bir süre karides yakaladıktan sonra limana dönüş yapmaya başlıyor.

Saldırmak yok beklemek var

Limana yanaştıktan sonra karidesleri temizlemeye başlayan balıkçıları bekleyen yaklaşık 10 kedinin o anları renkli görüntülere sahne oluyor. Büyük bir sabırlılıkla temizleme işini bekleyen kediler, sıra onlara geldiğinde ise düzeni bozmadan veya hiç birbirine saldırmadan balıkçıların onlara ayırdığı balıkları tüketiyor. Mevsimlere göre denizden çıkan çeşit çeşit balıkla beslenen bu kedilerin sayısı her geçen gün artarken, sevimli sakinlerin şu aralar limandan ayrılıp başka bir yere gitmek gibi bir niyeti gözükmüyor.

"Artık buraya alıştırlar"

Kedilerin limanın sakini haline geldiğini ifade eden Anıl Can Pehlivanoğlu, "Şuan avcılık olarak bir karides avı var. Karidesten başka şuan bir şey yok. Biz buraya geliyoruz. Balıkları temizlerken kedilere de bir miktar balık ayırıyoruz. Onları da kedilere veriyoruz. Karides falan temizlerken kedilerde nasibini almış oluyor. Artık buraya alıştırlar" dedi.