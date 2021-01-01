Dört duvar arasında: Karantina onlara yaradı

Özetle dünyadaki milyonlarca kişi gibi ünlüler de evlerine kapandılar uzun süre. Kısıtlamalar hafifleyince bazı çalışmalar tekrar başlasa da yine de eski hareketli yaşamlarına dönemedi ünlüler de. Öyle ki bazıları unutuldu bile.

Özetle dünyadaki milyonlarca kişi gibi ünlüler de evlerine kapandılar uzun süre. Kısıtlamalar hafifleyince bazı çalışmalar tekrar başlasa da yine de eski hareketli yaşamlarına dönemedi ünlüler de. Öyle ki bazıları unutuldu bile. Ama bu krizi fırsata çeviren yani evlerinde oturdukları sırada bile gündem yaratan ünlüler de vardı. Bunun için de ağırlıklı olarak sosyal medyayı kullandılar. Kimi uzun süre konuşulan paylaşımlara imza attı kimi de yeni sosyal medya akımları başlattı. Yani bu ünlüler evlerinde otururken bile herkesin dikkatini üzerlerine çekmeyi başardılar. Gelin bir bakalım kimler bu ünlüler ve nasıl gündem yarattılar.

ESKİ ÇİFT MERAK UYANDIRDI Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon sürecinin ilk döneminde en çok konuşulan kişiler, bir zamanlar evli olan Bruce Willis ile Demi Moore'du. 20 yıl önce boşanan çift, bu uzun aranın ardından üç kızları ve onların erkek arkadaşları hatta Demi Moore'un ekibinin bazı çalışanlarıyla birlikte Moore'un evinde toplandı. Bir örnek pijamalar giyip sosyal medya için poz verdiler. Birlikte nasıl vakit geçirdiklerini yine sosyal medya üzerinden paylaştılar. Hatta bir ara Bruce Willis'in genç eşiyle arasının iyi olmadığı bu yüzden eski eşinin evine sığındığı bile ileri sürüldü.

İDDİALAR BÖYLE YALANLANDISonra bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Willis'in, yeni eşinden olan küçük kızlarından birinin oyun parkında yaşadığı küçük bir kaza yüzünden sık sık doktora gitmesi gerektiği için onların Los Angeles'tan ayrılamadığı ortaya çıktı. Küçük kız iyileşince Willis'in genç eşi de bu kalabalık aileye katıldı. Bu kez de sosyal medyada onun da yer aldığı pozlar paylaşıldı. Öyle ya da böyle eski çift Demi Moore ve Bruce Willis, dört duvar arasında bile çok konuşulmayı başardılar.

SOSYAL MEDYA AKIMI BAŞLATTIÜnlü İngiliz sunucu Amanda Holden ise sosyal medyada bir akım başlattı. Gelinliğini giyip bahçesindeki çimleri biçerken çekilen videosunu sosyal medyada paylaştı 49 yaşındaki Holden. Bu paylaşım o kadar çok beğeni aldı ki karantinada canı sıkılan birçok kadın tıpkı onun gibi gece kıyafetleri ya da gelinlikleriyle cam sildi, bulaşık yıkadı, çöp dökmeye çıktı ve o anları da görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

MASALCI TEYZE OLDUBir zamanlar İngiliz kraliyet ailesinin gelini olan Sarah Ferguson da sosyal izolasyon döneminde Instagram paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Prens Andrew'un eski eşi olmasına rağmen hala York Düşesi unvanını taşıyan Ferguson, önce saçı başı dağınık halde evini temizlerken çekilen bir pozunu sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım büyük ilgi uyandırdı. Sonra da çeşitli ilginç kılıklara girip, çevresine de oyuncaklar alıp sesini de değiştirirek sosyal medya üzerinden çocuklar için hikayeler anlatmaya başladı. Özetle Sarah Ferguson, karantina döneminin "masalcı teyzesi" oldu.

YOGA FİGÜRLERİYLE GÜNDEM OLDUKarantina sırasında evlerinden çıkamasalar da birçok ünlü egzersiz programlarını ihmal etmedi. Hatta o anlarda çekilen video ve fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Bunların arasında en çok ilgi görenlerden biri de İngiliz sunuu Fearne Cotton oldu. Evinin arka bahçesine yoga matını seren Cotton, takipçilerine birbirinden ilginç figürlerin nasıl yapılacağını gösterdi. Dolayısıyla da sürecin en çok konuşulan kişilerinden biri oldu.

ONUN İÇİN DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADIGelelim bu süreçte çok konuşulan bir başka ünlüye: Elizabeth Hurley. 55 yaşındaki Hurley, uzun zamandır hazırladığı bikini koleksiyonlarıyla biliniyor. Hatta bunların tanıtımını da sosyal medya üzerinden kendisi yapıyor. Birçok ünlü karantina sürecinde evde geçirdiği saatler içinde giyim alışkanlıklarını bile değiştirdiği halde Hurley'in eski hayatı aynı şekilde devam etti. Yine bikinilerini tanıtmak için objektif karşısına geçti, sonda pozlarını sosyal medyada paylaştı. Eskiden tropik bölgelerde, kumsallarla veren Elizabeth Hurley, bu kez bunun için kendi evini ve evinin bahçesini kullandı.

EN AŞIK ÇİFTKarantina sürecinin "en aşık çifti" olarak konuşulanlar ise sanılanın aksine aslında sosyal medyada birçok ünlüden daha az aktif davranan Nicole Kidman ile eşi Keith Urban oldu. Her ikisi de 53 yaşında olan çiftin özellikle de bu pozu sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

ERİYİP GİTTİBu sürecin en çok şaşırtan kişisi belki de şarkıcı Adele oldu. Birçok insan hareket olanağı kısıtlandığı için kilo alırken Adele tam tersini yaptı. Herkesin kilolarına kilo eklediği bir dönemde Adele, kelimenin tam anlamıyla eridi gitti. Özellikle de sosyal medya sayfasında paylaştığı bu pozuyla uzun süre gündemin ilk sıralarında yer buldu kendine. Karantina öncesinde başlayan kilo verme süreci Adele için dört duvar arasında da devam etti.

ABARTILI POZLARAbartılı pozlarla gündeme gelmek söz konusu olduğunda bu süreçte öne çıkan iki isim vardı. Biri Gwyneth Paltrow diğeri de Madonna. Paltrow 48 yaşına girdiği gün çıplak bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu poz bazı kişiler tarafından beğenilse de onun neden böyle abartılı bir davranışa girdiğini anlayamadığını söyleyip eleştirenler de oldu.

MADONNA DA KONUŞULDUAynı şekilde 62 yaşındaki Madonna'nın küvet pozu da uzun süre konuşuldu ve tartışıldı.

Kaynak: Hürriyet