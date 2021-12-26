Dorsesine saklandıkları tırla Bulgaristan yerine Çanakkale'ye gittiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dorsesine saklandıkları tırla Bulgaristan yerine Çanakkale'ye gittiler

Dorsesine saklandıkları tırla Bulgaristan yerine Çanakkale'ye gittiler
AA / Hanife Erdinç - Haberler | Güncel

Edirne'de mola veren tırın dorsesine saklanan bir grup düzensiz göçmen, Bulgaristan'a kaçak girmek için bindikleri araç bekledikleri yöne gitmeyince Çanakkale'de yakalandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ÇANAKKALE (AA) - Edirne'de mola veren tırın dorsesine saklanan bir grup düzensiz göçmen, Bulgaristan'a kaçak girmek için bindikleri araç bekledikleri yöne gitmeyince Çanakkale'de yakalandı.

Avrupa ülkelerine kaçak gitmek isteyen Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen, Edirne'de Bulgaristan'a hareket edecek tırların bulunduğu bölgedeki araçları takibe aldı.

Bu sırada hurda alüminyum yüklü tırın sürücüsü, uyku molası vermek üzere aracını park etti. Düzensiz göçmenler, bu tırın da Bulgaristan'a gideceğini düşünüp dorsesine saklandı.

Bir süre sonra harekete geçen tırın bekledikleri yöne gitmediğini fark eden 4 kişi, diğer sürücüleri uyarıp tırın durdurulmasını istedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin Mıhlı mevkisinde duran tır sürücüsü, dorsedeki yabancı uyrukluları görüp durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Dorsesine saklandıkları tırla Bulgaristan yerine Çanakkale'ye gittiler

Dorsesine saklandıkları tırla Bulgaristan yerine Çanakkale'ye gittiler

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

 Hakkari'de çığ paniği! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı

Hakkari'de çığ paniği! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı

AA / Hanife Erdinç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title