Ünlü yıldız Paris Hilton, Carter Reum ile nişanlandı

Daha önce 3 kez nişanlanan ancak ilişkileri evlenmeden biten Paris Hilton, dördüncü kez evlilik yoluna girdi. Paris Hilton ile bir tropikal adaya tatile giden Carter Reum, sevgilisine evlilik teklifi etti. Her ikisi de tepeden tırnağa beyazlar giyen Paris Hilton ve Carter Reum'un mutluluğu objektiflere yansıdı. Carter Reum'un Paris Hilton'a hediye ettiği elmas nişan yüzüğü, Louis Cartier'nin torunu Jean Dousset tarafından tasarlandı. Beyaz kıyafetini aynı renk yarım parmaklı eldivenlerle tamamlayan Hilton'un gösterişli yüzüğü uzaktan çekilen fotoğraflarda bile göze çarptı.

'GELECEKTEKİ KOCAMI ÇOK SEVİYORUM'

Paris Hilton, nişanı duyurduğu paylaşımına "Peri masalı rüyam gerçek oldu" diye başlayarak şunları yazdı: "Gelecekteki kocamı çok seviyorum. en iyi doğum günü sürprizi. Karın olacağım için çok heyecanlıyım" diye sürdürdü. Hilton, bir sonraki paylaşımında da "Ruh eşinizi bulduğunuzda bunu bilmezsiniz, hissedersiniz." Sevgilisi Carter Reum'un kendisine bir doğum günü sürprizi hazırladığını belirten Paris Hilton, birlikte akşam yemeği için kumsala gittiklerini ve o sırada da Carter Reum'un diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiğini yazdı.

ÜNLÜ İSİMLER TEBRİK MESAJI YAĞDIRDI

Paris Hilton'a, aralarında ünlülerin de bulunduğu takipçilerinden tebrik mesajları yağdı. Model Sara Sampaio "İkiniz için de çok mutluyum" diye yazdı. Bir başka süper model, Natalia Vodionavo da çifti tebrik ettiğini yazdı. Selma Blair, Kris Jenner, Heidi Klum, Miranda Kerr, Olivia Palermo, Kendra Wilkinson, Rachel Zoe, Larsa Pippen, çifte Instagram üzerinden tebrik mesajı gönderen ünlüler arasında. Paris Hilton ve Carter Reum'u kumsaldaki nişanda kız kardeşi Nicky Hilton ile eşi James Rithschild, erkek kardeşi Barron Hilton ve eşi Tessa Grafin de yalnız bırakmadı. Carter Reum'un ağabeyi Courtney ile eşi Sherry de kumsalda çiftin mutluluğuna ortak olanlar arasındaydı.

YÜZÜĞÜNÜN TÜM AYRINTILARI İNTERNET SİTESİNDEN PAYLAŞTI

Paris Hilton, nişanıyla ilgili tüm ayrıntıları kendi adını taşıyan internet sitesinde paylaştı. Bunlar arasında iri taşlı elmas nişan yüzüğü de var. Yıldız, yüzüğün tasarımından yapımına kadar geçirdiği aşamaları da kendi internet sitesinden paylaştı. Paris'in adını taşıdığı kentten ilham alan tasarımcı Dousset, yüzüğün çerçevesini hazırlarken de Grand Palais'nin tonozlu tavanlarından esinlendi.

DAHA ÖNCE 3 KEZ NİŞANLANMIŞTI

Bu, Paris Hilton'un dördüncü nişanı. Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlandı. Fakat her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırdı. Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı.

Kaynak: Hürriyet