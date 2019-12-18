Dönmez: "Ortak bir mutabakatla Türkiye'nin enerji Arge Stratejisini hep birlikte inşa edeceğiz"
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Dönmez: "Ortak bir mutabakatla Türkiye'nin enerji Arge Stratejisini hep birlikte inşa edeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye gelişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenen 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda konuştu.

18.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:13
Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'in kürsüye gelişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenen 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dönmez: "Ortak bir mutabakatla Türkiye'nin enerji Arge Stratejisini hep birlikte inşa edeceğiz"
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