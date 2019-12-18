Dönmez: "Ortak bir mutabakatla Türkiye'nin enerji Arge Stratejisini hep birlikte inşa edeceğiz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye gelişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenen 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda konuştu.
18.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:13
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye gelişi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel Ankara'da düzenlenen 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA