SHERATON OTEL HABERLERİ

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Sheraton Otel Haberleri

Sheraton Otel haber, Sheraton Otel son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Sheraton Otel: Nijerya, Kovid-19 nedeniyle ekonomik krizin artmasından endişeli - ABUJASheraton Otel - 12.10.2020
Nijerya, Kovid-19 nedeniyle ekonomik krizin artmasından endişeli - ABUJA
Sheraton Otel: TÜGİAD, üyeleriyle bir araya geliyorSheraton Otel - 25.9.2020
TÜGİAD, üyeleriyle bir araya geliyor
Sheraton Otel: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendiSheraton Otel - 19.9.2020
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi
Sheraton Otel: Doha'daki Afganistan barış görüşmeleri: Bir kadın muhabirin Taliban'la mülakat deneyimiSheraton Otel - 19.9.2020
Doha'daki Afganistan barış görüşmeleri: Bir kadın muhabirin Taliban'la mülakat deneyimi
Sheraton Otel: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın mutlu günüSheraton Otel - 18.9.2020
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın mutlu günü
Sheraton Otel: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Tehditlere karşı Libya ile birlikte mücadele ediyoruz' -...Sheraton Otel - 6.9.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Tehditlere karşı Libya ile birlikte mücadele ediyoruz" -...
Sheraton Otel: Mutlu sonSheraton Otel - 1.9.2020
Mutlu son
Sheraton Otel: Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğünSheraton Otel - 31.8.2020
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Sheraton Otel - 7.8.2020
Katar müzeleri, Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı
Ülkedeki en önemli mekanlar olan Aspire Tower ve Sheraton otelin ardından bu kez de Katar Ulusal Müzesi ve İslam Sanatları Müzesi, Lübnan halkıyla dayanışma için Lübnan bayrağıyla ışıklandırıldı.
Sheraton Otel: Dokuz çocuklu İzzet Yıldızhan'dan yeni evli çiftlere mesajSheraton Otel - 30.7.2020
Dokuz çocuklu İzzet Yıldızhan'dan yeni evli çiftlere mesaj
Nijerya, Kovid-19 nedeniyle ekonomik krizin artmasından endişeli - ABUJA
Sheraton Otel - 16.7.2020
Samsun'da iki kuruluşa Kovid-19 belgesi verildi
Samsun'da gerekli şartları yerine getiren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi, Sheraton Grand Samsun Hotel'e ise Kovid-19 Güvenli Turizm Belgesi verildi.
Sheraton Otel - 9.7.2020
İstanbul'da 1027 deprem konutunun temeli atılacak
Kurum, Sheraton Otel'de düzenlenen İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, İller Bankasının kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin tüm bayındırlık hizmetlerinde en aktif şekilde yer alan, ülkenin dört bir köşesine hizmet götüren, eser bırakmış bir kurum olduğunu söyledi.
Sheraton Otel - 9.7.2020
GÜNDEM / 9 Temmuz 2020
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sheraton Otel'de düzenlenecek İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.
Sheraton Otel - 2.7.2020
ABD'den Afganistan barış sürecindeki çabaları için Pakistan'a teşekkür
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'daki çatışmaların bitmesi için süren çabalarından dolayı Pakistan'a teşekkür etti.
Sheraton Otel - 30.6.2020
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban'ın müzakere temsilcisiyle görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Afganistan barış görüşmeleri kapsamında Taliban'ın müzakere temsilcisiyle görüştüğü bildirildi.
Sheraton Otel: ANTALYA Sertifikalı otel sayısı 81'e yükseldiSheraton Otel - 13.6.2020
ANTALYA Sertifikalı otel sayısı 81'e yükseldi
Sheraton Otel - 31.5.2020
Haftanın tarihine bakış
1977- Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığına yazı göndererek, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, İstanbul Taksim'de düzenlenen mitingde Sheraton Oteli'nin üst katındaki bir odadan uzun menzilli ve dürbünlü bir silahla ateş edileceğinin haber alındığını bildirdi ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Sheraton Otel - 10.5.2020
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Pakistan'a gitti
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret etti.
Sheraton Otel - 7.5.2020
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi, Taliban temsilcisi ile "barış sürecini" görüştü
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader, Katar'da "barış sürecinin gidişatını" ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.
Sheraton Otel - 7.5.2020
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisinden yeni barış turu
ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad'ın, Taliban ile görüşmek üzere Katar, Pakistan ve Hindistan'a gitmek üzere ABD'den ayrıldığı bildirildi.
Sheraton Otel: 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyorSheraton Otel - 27.4.2020
"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Sheraton Otel: Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyorSheraton Otel - 3.4.2020
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Sheraton Otel: Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyorSheraton Otel - 3.4.2020
Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Sheraton Otel: 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyorSheraton Otel - 3.4.2020
"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Sheraton Otel - 1.4.2020
Taliban heyeti 18 yılın ardından ilk kez Kabil'e geldi
Taliban rejiminin 2002'de devrilmesinin ardından, ilk kez 3 kişilik bir Taliban heyeti esir takasını görüşmek üzere Kabil'e geldi.
Sheraton Otel - 31.3.2020
Afganistan'da Taliban ile esir takası ertelendi
Taliban arasında varılan anlaşma uyarınca bugün gerçekleşmesi planlanan Taliban ile esir takasının ertelendiği bildirildi.
Sheraton Otel: Genç Neslin Yıldız Mimarı: Onur GültekinSheraton Otel - 30.3.2020
Genç Neslin Yıldız Mimarı: Onur Gültekin
Sheraton Otel: Tüm ışıklar 'Evde Kal' diyorSheraton Otel - 27.3.2020
Tüm ışıklar "Evde Kal" diyor
Sheraton Otel: Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısıSheraton Otel - 27.3.2020
Trafik ışıklarında 'Evde Kal' uyarısı
Sheraton Otel - 27.3.2020
Covid-19'la mücadeleye anlamlı destek
Uygulama, dün gece saatlerinde başladı. Acemler, Mudanya geliş ve gidiş istikametleri, Mudanya Devlet Hastanesi inişi, Bursa OSB önü, Filament Köprülü Kavşağı, Mudanya Yolu Köfteci Yusuf karşısı ve Otosansit girişinde yer alan tüm dijital ekranlara, koronavirüse karşı 'Evde kal, Bursa' cümleleri işlendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsle mücadeleye, şehirdeki trafik ışıkları da dahil edildi. İlk olarak, Orhaneli Kavşağı Mediapark önü, Carrefour önü basgeç yaya kavşağı, Orhaneli Yolu Beşevler giriş kavşağı ve Sheraton Otel önü Mihraplı Kavşağı'ndaki kırmızı ışık haznelerine, 'Evde kal' sloganları yazıldı.
Sheraton Otel - 26.3.2020
Taliban yetkilisinden "Afgan hükümetiyle ay sonunda esir takasının başlaması konusunda anlaştık"...
Taliban'ın Katar'daki siyasi ofis sözcüsü Süheyl Şahin, Afgan hükümetiyle bu ayın sonunda esir takasının başlaması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Sheraton Otel - 21.3.2020
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de iki turistik otel faaliyetine ara verdi
Ünlü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında iki turistik otel faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı.
Sheraton Otel - 12.3.2020
Güvenlik fuarı kapılarını termal kamerayla açtı
Güvenlik sektöründeki üretici ile ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşları buluşturan ISAF Exclusive Fuarı ve Konferansı, kapılarını koronavirüs tedbirleriyle açtı.
Sheraton Otel: Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, İtalyan Şefle 'sıfır atık' yemek yaptıSheraton Otel - 7.3.2020
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, İtalyan Şefle 'sıfır atık' yemek yaptı
Sheraton Otel: Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, İtalyan Şefle 'sıfır atık' yemek yaptıSheraton Otel - 7.3.2020
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, İtalyan Şefle 'sıfır atık' yemek yaptı
Sheraton Otel: Bilal Erdoğan, TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'nı gezdiSheraton Otel - 7.3.2020
Bilal Erdoğan, TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'nı gezdi
Sheraton Otel - 7.3.2020
Bilal Erdoğan, TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'nı gezdi
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından "sıfır atık" temasıyla düzenlenen "Cemre Çarşısı" etkinliğini ziyaret etti.
Sheraton Otel: Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'nı gezdiSheraton Otel - 6.3.2020
Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'nı gezdi
Sheraton Otel - 6.3.2020
Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'nı gezdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından "sıfır atık" temasıyla düzenlenen "Cemre Çarşısı" etkinliğini ziyaret etti.
Sheraton Otel - 4.3.2020
Trump'tan Katar Emiri'ne "Taliban anlaşması teşekkürü"
ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ABD ile Taliban arasında yapılan barış anlaşmasındaki rolü nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Sheraton Otel: Gazino geceleri yeniden canlanıyorSheraton Otel - 4.3.2020
Gazino geceleri yeniden canlanıyor
Sheraton Otel: Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladıSheraton Otel - 4.3.2020
Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
Sheraton Otel: Anlaşma sonrası ABD, Taliban'a ilk hava saldırısını gerçekleştirdiSheraton Otel - 4.3.2020
Anlaşma sonrası ABD, Taliban'a ilk hava saldırısını gerçekleştirdi
Sheraton Otel - 4.3.2020
"Yardımcı Köpekler" konulu anma pulu tanıtıldı
Rehber Köpekler Derneği ve PTT AŞ iş birliğiyle, "görev köpekleri", "arama köpekleri" ve "rehber köpekler" ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla "Yardımcı Köpekler" konulu anma pulları tedavüle sunuldu.
Sheraton Otel - 3.3.2020
Trump, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Berader ile telefonda görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Taliban liderlerinden Molla Abdulgani Berader ile ABD-Taliban barış anlaşmasına ilişkin olarak telefonda görüştüklerini açıkladı.
Sheraton Otel - 3.3.2020
Rusya, ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasını "olumlu" karşıladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD ve Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu anlaşma, Afganistan'da sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım." dedi.
Sheraton Otel - 3.3.2020
Afganistan hükümetinden Taliban'a ön şart
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, barış görüşmelerinin başlaması için Taliban'a ön şart koştu.
Sheraton Otel - 3.3.2020
Afganistan'da Taliban saldırılarına tekrar başladı
ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının ardından Taliban militanları tekrar saldırılarına başladı.
Sheraton Otel - 3.3.2020
"Cemre Çarşısı"nın geliri şehit ailelerine bağışlanacak
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 6-7 Mart'ta düzenleyeceği "Cemre Çarşısı" etkinliğinden elde edilecek gelir, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine bağışlanacak.
Sheraton Otel - 2.3.2020
Trump'tan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye "barış adımı" tebriği
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile yaptığı telefon görüşmesinde Afganistan'daki barış süreciyle ilgili Gani'yi tebrik ettiği bildirildi.
Sheraton Otel - 2.3.2020
"Polatlı Soğan Yemeğini Arıyor"
4 Mart'ta Şehit Cüneyt Sertel Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek yarışmaya Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği Başkanı Şenol Bozkurt, Ankara Sheraton otel baş aşçısı Memduh Karakaş, yemek yazarı Nimet Berkok, yemek yazarı Kamil Toygar, Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, Ticaret Odası Aşcısı Kamil Çakıl, Öğretmen Semih Sakarya, iş kadını Ayşe Eviner jüri üyeliği yapacak.
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Şu an buradasınız: Sheraton Otel Haberleri | Sheraton Otel Haber - Haberler - Sheraton Otel haberleri, son dakika sheraton otel haber ve gelişmeleri burada. Nijerya, Kovid-19 nedeniyle ekonomik krizin artmasından endişeli - ABUJA.
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