Donan göl üzerinde namaz
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Nazik Gölü, Ahlat, Güncel

Donan göl üzerinde namaz

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tamamen donan Nazik Gölü'nde buzları kırarak balık avlayan köylüler, abdestlerini de göl suyuyla alarak namazlarını buzun üzerinde kılıyor.

10.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:06
Donan göl üzerinde namaz

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tamamen donan Nazik Gölü'nde buzları kırarak balık avlayan köylüler, abdestlerini de göl suyuyla alarak namazlarını buzun üzerinde kılıyor.

Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyünde yaşayan ve geçimlerini Nazik Gölü'nden avladıkları balıklarla sağlayan köylüler, gün boyu donan göl üzerinde balık avladıkları için öğle ve ikindi namazlarını da buz üzerinde kılıyorlar. Donan göl üzerinde açtıkları gözeneklerden ağlarını çeken köylüler, namaz vakitlerinde yine açtıkları gözeneklerden buz gibi göl suyundan abdestlerini alarak buz üzerine serdikleri montlarının üzerinde namazlarını kılıyor.

Geçimini Nazik Gölü'nden balık avlayarak sağlayan Ömer Ayaz isimli vatandaş, günün büyük çoğunluğunu göl üzerinde geçirdiklerini belirterek, vakit namazlarını kılmak için de buz tutmuş gölün buz gibi suyuyla abdest aldıklarını ve buzun üzerinde namazlarını kıldıklarını söyledi. Ayaz, "Biz sabah erkenden buz tutan gölün üzerinde yürüyerek 3-4 kilometre yol kat ediyoruz. Gölün ortasına gelip önceden attığımız ağlarımızı çıkarıyoruz. Ağlarımızı çıkarırken günün büyük bir bölümünü göl üzerinde geçiriyoruz. Ağları çektiğimiz gözeneklerden çıkan buz gibi suyla abdest alıyoruz ve öğle ile ikindi namazlarımız da göl üzerine serdiğimiz montlarımızın üzerinde kılıyoruz" dedi.

(Özkan Olcay/İHA)

Kaynak: İHA

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