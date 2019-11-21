Donald Tusk, Avrupa Halk Partisi başkanlığına seçildi

21.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:50

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanlığına seçildi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen genel kurulda Tusk, oy kullanan 540 delegeden 491'inin oyunu aldı.

Kasım ayı sonu itibarıyla görev süresi sona erecek olan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa'daki muhafazakar ve Hristiyan demokrat partilerin çatı örgütü EPP başkanlığına seçildi. 39 ülkeden 73 partinin üyesi olduğu EPP'nin Genel Kurulu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapıldı. Genel Kurul'a 2 bin kişinin katılırken, oy kullanma hakkı bulunan 700 delegenin 540'ı oy kullandı. Bir başka adayın bulunmadığı Genel Kurul'da Donald Tusk 491 delegenin desteğini alırken 37 delege karşı oy kullandı, 12 oy da geçersiz sayıldı. Böylelikle delegelerin yüzde 93'ünün desteğini alan Tusk genel kurulda yaptığı konuşmada mevcut EPP Başkanı Joseph Daul'a teşekkür ederken, merkez çizgideki Avrupalı siyasetçileri popülistlere karşı harekete geçmeye çağırdı.

Tusk, "Halkçı ve sorumlu parti olarak sorumsuz popülistlere karşı bu en önemli siyasi savaş alanında bir arada olalım. Beş yılın ardından Avrupa'nın baş bürokratı olmaktan bıktım, mücadeleye hazırım. Umut ediyorum ki sizler de hazırsınız" şeklinde konuştu.

2007-2014 yılları arasında Polonya Başbakanlığı görevini yürüten Donald Tusk, 1 Aralık 2014 tarihinden bu yana ise AB Konseyi Başkanlığını yürütüyor. Görevini 1 Aralık 2019 tarihinde Ursula von der Leyen'e bırakacak olan Tusk'un 2020 yılında gerçekleştirilecek Polonya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması bekleniyordu ancak Tusk geçtiğimiz günlerde aday olmayacağını açıkladı.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İHA