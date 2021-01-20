Donald Trump'tan görevi bırakmasına saatler kala 143 kişi için af ve ceza indirimi kararı

4 yıllık ABD Başkanlığı görevini bırakmasına saatler kala, Donald Trump, eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon, ünlü rapçiler Lil Wayne ve Kodak Black'in de aralarında bulunduğu 143 kişi için af ve ceza indirimi kararı çıkardı. Trump'ın af çıkardığı isimler arasında herhangi bir aile üyesinin bulunmaması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası yöneticiliğini yürüten ve bir süreliğine Beyaz Saray'da baş stratejist olarak vazife yapan Steve Bannon, ABD-Meksika sınırına inşa edilecek duvarın bir kısmı için toplanan bağışları zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınmış, hakkında hazırlanan iddianamede, 25 milyon dolardan fazla para toplanan bağış kampanyasından Bannon'ın yüz binlerce doları kişisel işleri için harcadığı öne sürülmüştü.

TRUMP KAMPANYAYLA İLGİSİNİN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Trump ise seçim kampanyası sırasında Bannon'ın suçlandığı bağış kampanyasıyla hiçbir alakasının olmadığını, yasa dışı göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırına ördürdüğü duvarın bazı kısımlarının finanse edilmesi amacıyla başlatılan "We Build The Wall" (Duvarı Biz İnşa Ediyoruz) kampanyasına dair herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade etmiş, Bannon için üzüldüğünü belirten Trump "Kampanyamıza dahildi ve yönetimimizin ilk kısmında kısa bir süre için yönetimimizin parçasıydı. Ama daha sonra kendisiyle görüşmedim. Neden sorumlu olduğunu bilmiyorum. Kendisiyle birlikte tutuklanan diğer insanları da tanımıyorum" demişti.

Donald Trump ve Steve Bannon

SAATLER KALA ŞAŞIRTAN AF KARARLARI

Saatler sonra görevi devredecek Donald Trump'ın affettiği isimlere online bağış toplama dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılanan eski Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon'ın da eklenmesi şaşırttı.

The New York Times ve CNN, Trump'ın Bannon için uyguladığı affı, bu yıl görülecek davası öncesi Bannon için atılan "önleyici bir adım" olarak tanımladı.

ASSANGE VE SNOWDEN AFFEDİLEN İSİMLER ARASINDA YOK

Beyaz Saray ise Donald Trump'ın başkanlığının son gününde affedilmesi istenen 143 kişinin listesini yayınladı. Tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ve Amerikan hükümetinin ülke dışındaki izleme faaliyetleri hakkında gizli bilgileri sızdıran eski casus Edward Snowden bu isimler arasında yer almadı.

TRUMP KENDİSİNE DE AİLESİNE DE AF ÇIKARMADI

Bugün açıklama üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinden geldi. Herkesin merakla beklediği Trump'ın kendisine af çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin sorular yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre Trump, ofisteki son saatlerinde ne kendisine, ne ailesine ne de avukatı Rudy Giuliani'ye af çıkarmadı.

Görevindeki son gününde 140 insana af çıkaran Bill Clinton ise Cumhuriyetçilerin tepkisini çekmişti.

ABD'li rapçi Lil Wayne.

ÜNLÜ RAPÇİLERİ DE AFFETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görevinin son saatlerinde rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick hakkında da af çıkardı.

Gerçek adı Dwayne Michael Carter Jr. olan ABD'li rapçi Lil Wayne'in 2019'da özel jetinde bulunan silahla ilgili davada 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bildirilmiş, daha önce benzer bir suçlamayla Rikers Cezaevi'nde 8 ay hapis yatan Lil Wayne'in ateşli silah bulundurması yasak olmasına rağmen özel jetinde altın kaplama bir tabanca bulunmuştu.

KODAK BLACK DE AFFEDİLEN İSİMLER ARASINDA

Miami-Dade polisi ve FBI ajanları 23 Aralık 2019'da Miami-Opa Locka havaalanında Carter'ın uçağına arama izniyle girmiş ve Carter'ı uyuşturucuların etkisi altında bulduklarını belirtmişti. Gerçek adı Dwayne Michael Carter Jr. olan Lil Wayne, Trump'a desteğini sosyal medyadan ilan etmiş ve beraber çekildiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Bir diğer isim Kodak Black ise, silah bulundurma, uyuşturucuyla yakalanma, cinsel istismar gibi suçlamalar nedeniyle tutuklu bulunuyordu.