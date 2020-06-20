Donald Trump, Halkbank davasının savcısını görevden aldı
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Donald Trump, Halkbank davasının savcısını görevden aldı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davasının savcısı olarak bilinen Geoffrey Berman, Başkan Donald Trump tarafından görevden alındı. Berman'ın dün akşam istifa etmeyeceği yönünde yaptığı açıklamalar krize neden olmuştu.

Donald Trump, Halkbank davasının savcısını görevden aldı
20.06.2020 23:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:42

ABD Adalet Bakanı William Barr, ABD Başkanı Donald Trump'ın Manhattan savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldığını duyurdu. ABD'deki Halkbank davasının savcısı olarak bilinen Berman, aha önce, 'istifa etmeye niyeti olmadığını' söylemişti.

"HALKA GÖSTERİŞİ TERCİH ETMİŞ OLDUNUZ"

Adalet Bakanı Barr'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ne yazık ki, dün geceki açıklamanızla, halka hizmete değil halka gösterişi tercih etmiş oldunuz. İstifa etmeye niyetinizin olmadığını ilan ettiğiniz için, Başkan'dan sizi görevden almasını istedim ve bunu yaptı."

KRİZ YAŞANMIŞTI

ABD Adalet Bakanlığı, daha önce Başkan Donald Trump'a yakın isimleri soruşturan New York (NY) Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman'ın yerine başka bir ismin getirileceğini açıklarken, Berman ise istifa etmeyeceğini duyurmuştu.

Adalet Bakanlığı ile NY Güney Bölge Başsavcısı arasında yaşanan istifa polemiği, Amerikan kamuoyunda cuma gecesine damga vurmuştu.

Bakan William Barr imzasıyla yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın NY Güney Bölge Başsavcılığına Jay Clayton'ı aday göstereceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Başkan, halen New Jersey Bölge Savcısı olan Craig Carpenito'yu vekaleten NY Güney Bölge Başsavcılığına atamıştır. 2,5 yıldır yürüttüğü görevin ardından koltuğundan ayrılan Geoffrey Berman'a da teşekkür ediyorum." ifadeleri kullanılmıştı.

Ancak Barr'ın açıklamasından kısa süre sonra Başsavcı Berman, başsavcılığın Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

İstifa ettiğine ilişkin haberi bakanlığın açıklamasında gördüğünü belirten Berman, açıklamasında, "İstifa etmedim ve etme niyetim de yok ancak Başkan tarafından önerilen bir aday Senato tarafından onaylanınca görevimden ayrılacağım." ifadesine yer verdi.

Berman ayrıca, halen masasında bulunan soruşturma dosyalarına aynı hızla bakmaya devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, Amerikan medyasına konuşan bazı Adalet Bakanlığı yetkilileri, Berman'a bakanlıkta üst düzey birkaç pozisyon önerildiğini, ancak Berman'ın bunları reddettiğini belirtti.

Bu açıklamaların ardından Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Berman'ın yerine Clayton'ı aday göstermeyi düşündüğü kaydedildi.

HALKBANK DAVASINA BAKAN SAVCI OLARAK BİLİNİYOR

Trump'ın adayının öncelikle resmen Kongreye iletilmesi ve söz konusu adayın Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda onay alması gerekiyor.

Aynı zamanda Halkbank davasına bakan savcı olarak da bilinen Berman, daha önce Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ve halen Trump'ın kişisel avukatlığını yapan Rudy Giuliani gibi birçok isme ilişkin yürüttüğü soruşturmalarla tanınıyor.

Dünya Manşet

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