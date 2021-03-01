Donald Trump, 2024 seçimlerinde yeniden adaylığının sinyalini verdi: "Onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim"

Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından ilk kez konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağının sinyalini verdi.

Florida'da gerçekleştirilen 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) Cumhuriyetçi Partililere seslenen Trump, Kasım 2020 seçimlerini kazandığına dair asılsız iddialarını sürdürdü ve 2024 seçimleri için, "Onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim" diye konuştu.

Trump ayrıca yeni bir siyasi parti kurmayacağını da açıkladı.

Halefi Joe Biden'ı sert bir dille eleştiren eski ABD Başkanı, ülke politikasının "önce Amerika'dan, en son Amerika'ya" dönüştüğünü ifade etti.

'Yolculuğumuz sona ermedi'

Kürsüye beklenenden bir saat geç çıkan Trump, destekçileri tarafından alkışlarla karşılandı. Onu izlemeye gelenlerin büyük kısmının maske takmadığı gözlemlendi.

"Dört yıl önce birlikte başladığımız bu inanılmaz yolculuğun henüz sona ermediğini ilan etmek için bugün karşınızda duruyorum" diye konuşan Trump, destekçilerine "Beni özlediniz mi?" diye sordu.

Trump konuşmasında, "Galip olacağız ve Amerika her zamankinden daha güçlü ve daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni parti iddialarını yalanladı

Yeni bir siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaları reddeden Trump, bu iddiaları "yalan haber" olarak tanımladı ve şöyle konuştu:

"Harika olmaz mıydı? Hadi yeni bir parti kuralım ki, oylarımızı bölünsün ve sonra seçimi asla kazanamayalım."

Trump, konuşmasında Başkan Joe Biden'a özellikle göç politikaları üzerinden yüklendi.

Biden'ın politalarının Güney sınırında yeni bir genç bir göçmen krizini doğurduğunu iddia eden Trump, Biden yönetiminin kendi yarattığı başarıları tersine çevirdiğini söyledi.

Anket Trump'ı işaret etti

Kasım 2020 seçimini kaybetmesi ve Ocak ayındaki Kongre baskını sebebiyle pek çok partili tarafından eleştirilen Trump, bunlara rağmen parti tabanında hala gücü elinde tutuyor.

Kongrede 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı tercihlerinin sorulduğu iki anket yapıldı.

Seçenekler arasında Trump'ın adının yer aldığı ilk ankete katılanların yüzde 55'i seçimlerini Trump'tan yana kullandı. İkinci sırada ise yüzde 21'lik oranla Florida Valisi Ron DeSantis yer aldı. DeSantis'i de yüzde 4'le Güney Dakota Valisi Kristi Noem takip etti.

Trump'ın olmadığı ikinci ankette ise CPAC katılımcılarının yüzde 43'ü Trump'ın yakın müttefiki DeSantis'i destekledi. Noem yüzde 11 ile ikinci olurken, onu yüzde 8 ile Donald Jr. izledi. Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Teksas Senatörü Ted Cruz da ankette yüzde 7 oy aldı.

Parti içi bölünme

Trump'ın büyük oğlu Donald Jr da kongrede yaptığı konuşmasında azil sürecinde babasına karşı oy kullanan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Liz Cheney'i hedef aldı.

Görev süresince Trump'ın kararlarına büyük ölçüde bağlı kalan Cumhuriyetçilerden bazıları eski başkanın 6 Ocak'taki Kongre saldırısını kışkırttığı iddialarıyla ilgili yapılan ikinci azil sürecinde Trump aleyhine oy kullandı.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 10'dan fazla Cumhuriyetçi Trump'ın yargılanmasını isterken, Senato'da ise 7 senatör benzer yönde oy kullandı. Senato'daki oylamada 57 senatör Trump'ın mahkum edilmesi yönünde, 43 senatör ise mahkum edilmesine karşı oy kullandı. Üçte iki çoğunluk sağlanamaması yargılama sürecinin başlamasında yeterli olmadı.

Trump'ın yargılanmaması için oy kullandığını açıklayan Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, eski başkanı Kongre isyanını kışkırttığı gerekçesiyle "pratik ve ahlaki açıdan sorumlu" diyerek eleştirmişti.

Trump ise McConnell'e "Mitch asık suratlı ve gülünç bir siyasetçi. Cumhuriyetçi Senatörler onunla kalacaklarsa, bir daha kazanamayacaklar" sözleriyle saldırmıştı.

Parti içindeki bu ayrılık bu tartışmanın ardından devam ediyor. Trump ile fikir ayrılığı yaşayanlar ise CPAC'a katılmadı.

1974 yılından bu yana gerçekleştirilen CPAC, ABD'li muhafazakarların en etkili toplantısı ve politik yönün belirlendiği kongre olarak görülüyor.