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Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ'da yaşamış çocuğun iskeleti bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ'da yaşamış çocuğun iskeleti bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'ndeki kazılarda, Orta Çağ'da yaşamış bir kız çocuğuna ait iskelet bulundu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'ndeki kazılarda, Orta Çağ'da yaşamış bir kız çocuğuna ait iskelet bulundu.

Türkoğlu ilçesinin Kelibişler Mahallesi yakınlarında bulunan Domuztepe Höyüğü'nde bir süre önce başlatılan arkeolojik kazılar, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında devam ediyor. Hemen her gün yeni buluşların gerçekleştirildiği Domuztepe Höyüğü'nde; bu kez yaklaşık 600 yıl önce yaşadığı değerlendirilen bir çocuk iskeleti tespit edildi.

Kazı başkanı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin, Neolitik Çağ'a ait yerleşim yeri içerisinde Orta Çağ Dönemi'ne ait 3-4 yaşlarında bir çocuk mezarı bulduklarını söyledi.

Çocuk iskeletinin, günümüzden 500-600 yıl önce Orta Çağ'da gömülmüş olabileceğini dile getiren Tekin, iskeletin gömülüş yönünü de göz önünde bulundurarak İslami bir yönünün olamayacağını da sözlerine ekledi.

(Murat Sürücü/İHA)

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Haber: Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ'da yaşamış çocuğun iskeleti bulundu - Haberler
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