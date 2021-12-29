Bir dönem salgın halinde tüm yurdu etkisi altına alan domuz gribinin yeniden artıp artmadığı merak edilirken Domuz gribi öldürür mü? Domuz gribi belirtileri nelerdir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Domuz gribi öldürür mü? Domuz gribi belirtileri nelerdir?

DOMUZ GRİBİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Domuz gribi dediğimizde orta çağda yaşanan ve bir çok kişinin ölümüne neden olan hastalıklar aklımıza gelmesin. Tebii tedbirimizi de elden bırakmamak koşulu ile eğer sağlıklıysak, düzenli ve güçlü besleniyorsak, uzun süren bir hastalığımız yoksa ( astım, kronik bronşit, geçirilmiş kanser hikayesi, diyabet, vs gibi ) o zaman korkmamıza gerek yoktur. Çünkü bazen bu hastalığa yakalanan kişi aynı grip olmuş gibi 1 hafta içerisinde güçlü bedenleri sayesinde bu hastalıktan kurtulur. H1N1 diye adlandırılan virüs ilk ortaya çıktığında henüz vücudumuz bu virüse karşı bağışıklık geliştirmemişti. Fakat 2009 yılından beri bu virüs belki milyonlarca kişiye bulaştı ve bu milyonlarca kişi bu virüse karşı bağışıklık kazandı. Dolayısı ile günümüzde ancak riskli olan kişilerde bu virüs tehlikeli olabilmektedir.

Hatta bazı enfeksiyon hastalıkları uzmanları eğer son 5 yılda grip hastalığına yakalandıysanız bunun büyük çoğunluğunun altında domuz gribinin akrabaları olarak kabul edilen H1N1 benzeri virüslerin etken olduğu grip hastalığıdır diyorlar.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribi, adından da anlaşılacağı gibi domuzlarda görülen bir influenza virüsünün değişime uğrayarak insanlara bulaşması ve sonrada insandan insana bulaşır hale gelmesiyle hızla yayılan aşırı ateş yüksekliği, öksürük, boğazda ağrı, gibi rahatsız edici belirtiler ile süren bir solunum yolu hastalığıdır. Ölüme de sebebiyet vermektedir.

İlk olarak 2009 yılında ABD ve Meksika'da görülen virüsün sonrasında tüm dünyaya yayılmıştır. Virüse H1N1 virüsü adı verilir. 215 yılında Aralık ve Ocak aylarında ülkemiz de de görülmeye başlanmıştır. Domuz gribi de normal grip gibi, öksürme, hapşırma, ağız ve burun akıntısı ile temas etme, bu sıvılar ile kirlenmiş ellerin dokunduğu eşyalar ile temas etme ( cep telefonu, toplu taşıma koltuk, tutma yerleri vs. ) sonucu bulaşır. Bu nedenle bulaşmayı engellemek için hijyen kurallarına uymalıyız. Eğer kişide vücut direnci düşükse veya üst solunum yolu hassasiyeti varsa kapalı alanlarda nefes alıp verirken maske kullanmalıdır.

Normal grip belirtileri gibidir. Yüksek ateş, öksürük, boğazda ağrı, burun akıntısı, genel vücut ağrısı, şiddetli baş ağrısı, titreme ve halsizliktir.

Burun ve boğaz akıntısından virüsün belirlenmesi veya kanda virüse karşı oluşan antikorların tespiti ile teşhis konulur. Son yıllarda birkaç saat içerisinde sonuç veren virüsün antijenlerinin tespit edilebildiği test yöntemleri de geliştirilmiştir.

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