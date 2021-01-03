Domuz avında tüfekle vuruldu; 3 arkadaşı gözaltına alındı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, domuz avına çıktığı arkadaşları tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülen N.U. (52), yaralandı. Olayla ilgili N.U.'nun 3 arkadaşı, gözaltına alındı.

Olay, kırsal Sarıpolat ile Haliç Mahallesi arasında kalan Kurttepe mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Domuz avına çıkan N.U., T.G., E.U. ve H.Ö., gördükleri hayvanın peşinde düştü. Bir süre sonra av tüfekleriyle ateş açılması sonucu domuz, vurularak telef edildi. İddiaya göre, bölgede bulunan kayadan seken saçmalar da N.U.'nun bacağına isabet etti. Arkadaşlarının yaralandığını gören 3 kişi, sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı N.U. da ormanlık içinden yol kenarına taşındı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan N.U., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayın ardından T.G., E.U. ve H.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, N.U.'nun kimin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandığını belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN