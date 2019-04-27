"DOMOTEX Turkey" ile Gaziantep'ten Dünyayı Sarmaya Hazırlanıyor

Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve sektör temsilcilerinin katılımıyla açılışı yapılan Uluslararası DOMOTEX Turkey Fuarı'nda, 14 ülkeden 203 firmanın katılımı ile dünya genelinden önemli alıcıları 27 – 30 Nisan tarihleri arasında Gaziantep'te buluşturuyor. Geleneksel Türkiye el halılarından makine halılarına tekstil zemin kaplamalarından, laminant zemin ürünlerine, halı makinelerinden uygulama teknolojilerine kadar birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ulusal ve uluslararası halıcılık sektörünün Avrasya bölgesindeki en büyük buluşma noktası DOMOTEX Turkey bu yıl 6. kez sektörün başkenti Gaziantep'te kapılarını açtı. Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası iş birliği ile Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle kapılarını açtı. Ulusal ve uluslararası 203 firmanın katıldığı fuar 4 gün boyunca ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Fuarın açılış töreninde, Türkiye halı ve zemin kaplamaları sektörünün, güçlü markaları ile uluslararası alanda rekabet üstünlüğüne sahip olduğuna dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Yardımcısı Belkıs Ertaşkın şunları söyledi;

"Dünya makine dokuma halı ihracatının yüzde 39'unu Türkiye gerçekleştiriyor. Türkiye makine dokuma halısı ihracatının yüzde 85'ini gerçekleştiren Gaziantep, bu alanda sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli üretim ve ihracat merkezidir. Fuarımız da bu yıl, Gaziantep'in dolayısıyla da Türkiye'nin bu başarısını ileriye taşıyacak yeni iş birlikleri noktasında birçok avantaj sunuyor. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında Rusya, Bahreyn, Kosova, Güney Afrika'dan uluslararası satın alma heyetlerini de 4 gün boyunca burada ağırlayacağız. Tüm katılımcılarımızın çok iyi neticeler alacaklarına inanıyorum."

Türkiye halıları gücünü kendi evinde sergiliyor

Açılışa özel Deutsche Messe'nin Almanya Merkez ofisinden katılan, Deutsche Messe AG Global Direktörü Sonia Wedell-Castellano ise Türkiye halıcılık sektörünü DOMOTEX Turkey'de en iyi şekilde temsil etmeyi ve sektörün ihracat artışını sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi;

"Deutche Messe olarak ev sahipliğini yaptığımız tüm fuarlar ülke ekonomileri, katılımcı firmalar ve ziyaretçiler nezdinde maksimum verim vizyonuyla hareket ettiğimiz organizasyonlar. Domotex Turkey'i Türkiye ve dünya halı sektörünün marka kenti Gaziantep'te düzenliyor olmak bizler için ayrıca büyük bir memnuniyet kaynağı. Ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğümüz çalışmalarla Domotex Turkey'i Avrasya bölgesinin yanı sıra tüm dünyada lider konuma taşımayı hedefliyoruz. Türkiye halıcılık sektörünün yenilikçi ürünlerini uluslararası ticaret alanı olan Domotex Turkey'de en iyi şekilde temsil etmek ve sektörün ihracat artışını sürdürülebilir kılmak vizyonumuzun önemli bir parçası."

İhracat Kapıları Gaziantep'te Aralanıyor

Gaziantep'te düzenlenen 6. Uluslararası DOMOTEX Turkey, ulusal ve uluslararası katılımcı firmalara uluslararası pazarlarda var olan ilişkilerini geliştirme ve yeni ülkelerle ilişki kurma noktasında birçok avantaj sunuyor. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında Rusya'dan Güney Afrika'ya, geniş bir coğrafyadan birçok ülkeden satın alma heyetlerinin ziyaret edeceği DOMOTEX Turkey'de B2B görüşmeleriyle yeni iş birlikleri oluşturulacak.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, Polonya, Özbekistan, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün gibi ülkelerin en yeni ürünleri 4 gün süresince sergilenecek.

Fuarın Gözdesi Türkiye'nin Halıları Olacak

Halıcılık sektöründe yeni nesil ürün ve tasarımların görücüye çıktığı fuarda bu yıl gözler yine Türk halılarında olacak. DOMOTEX Turkey'de bu yıl makine halıları, el yapımı halılar, esnek ve tekstil zemin kaplamaları, paspas, iplik, elyaf, laminant zeminler ve dış mekân kaplamalarının yanı sıra halı makineleri ve teknolojileri sergileniyor. Yün, ipek, kaşmir, bambu lifi, akrilik, polyester gibi farklı malzemelerden üretilmiş binlerce modern ve klasik halı tasarımlarının yanı sıra son yıllarda dikkat çeken el halısı görünümlü makina halıları ve dijital baskılı halılar da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Türk kültürünün bir parçası olan el-dokuma halıları, kilim, paspas, iplik, tekstil yer döşemeleri, elastik yer döşemeleri, laminant ve halı makine ve teknolojileri gibi ürünlerin de yer aldığı fuar, 27 – 30 Nisan tarihleri süresince Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler