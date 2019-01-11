Domotex Hannover Kapılarını Açtı

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı kapılarını açtı. 70'e yakın ülkeden bin 400'ün üzerinde firmanın katıldığı Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarına Türkiye genelinden 170 Gaziantep'ten de 92 firma katılıyor.Fuar 14 Ocak 2019 Pazartesi son bulacak.

Dünya halı pazarının büyük bir heyecanla beklediği Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı kapılarını açtı. Fuarın ilk gününde yoğun ilgi gören Gaziantepli halıcıların stantları ziyaretçilerin adeta akınına uğruyor.

Fuarla ilgili bir değerlendirme de bulunan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, fuarın ilk gününde gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "Türk halı sektörü için büyük önem taşıyan bu fuarda firmalarımızın açtığı stantlar ülkemiz adına gurur verici bir olay. Fuarda firmalarımıza yönelik ilgi çok büyük. Gaziantep'ten 61'i halı markası 31'i halı ile ilgili sektörler ve ilgili kuruluşlar olmak üzere Domotex Hannover 2019'a toplam 92 Gaziantep kökenli markamızla katılıyoruz. Firmalarımız 2019 yılı koleksiyonlarını alıcılarla buluştururken yeni tasarımlarımız beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Fuarda stant açan ve katılımcı olarak gelen firmalarımıza kolaylık sağlamak için birlik olarak açtığımız info stantı halıcılarımıza hizmet veriyor" dedi.

Domotex 2019'a Gaziantep damgası

106 bin 321 metrekare alandan oluşan Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarında Türk halı firmaları 170 stant içinde toplam 23 bin 538 metrekare alana yerleşerek fuarın en büyük katılımcı ülke unvanını Türkiye aldı. Türkiye yıllardır katılımcı firma ve fuar alanında kapladığı yerle bu unvanı koruyor. Türkiye'den katılan toplam 170 firmanın 92'si yani yüzde 54'ü Gaziantep'ten katılırken, Gaziantep'ten katılan firmaların stant büyüklüğü Türkiye için kullanılan alanın yüzde 71,5'ini oluşturmakta.

İlk günden itibaren yoğun ilgi gören fuarın 14 Ocak Pazartesi akşam son bulacağı, Gaziantepli halıcıların aynı gün özel bir uçakla Gaziantep'e döneceği de öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA