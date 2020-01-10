Domotex 2020 Kapılarını açtı gözler Türk stantlarında

10.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:26

Türkiye'den 190, Gaziantep'ten 102 markanın görücüye çıktığı Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuar kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanından fuarı ziyarete gelenlerin adeta izdihama neden olduğu ilk günde gözler Gaziantepli halıcıların bir birinden güzel stantlarına çevrildi.



Dünya halı sektörünün merakla beklediği 10-13 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı kapılarını açtı. Türkiye genelinden 190, Gaziantep'ten 102 halı firmasının 2020 koleksiyonlarını sergilediği fuarın ilk gününde adeta izdiham yaşandı.



Dünyanın dört bir yanından gelen alıcıların akın ettiği fuarda Türk stantları büyük ilgi görürken Amerika, Afrika, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinden gelen alıcıların gözü Gaziantepli halı firmalarına çevrildi. Fuarın ilk günü Almanya'da Gaziantepli halıcıları yalnız bırakmayan Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Gür, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer fuarda stant açan Gaziantepli firmalara hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.



Domotex'in yıldızı Gaziantep



Almanya'nın Hannover kentinde 10-13 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarının 106 bin 321 metrekare alandan oluştuğunu kaydeden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, bu alan üzerinde Türk firmalarının 190 stant için toplam 26 bin 678 metrekare alana yerleştiğini söyledi. Fuara Türkiye'den iştirak eden firmaların yüzde 54'ünü Gaziantep'ten giden firmaların oluşturduğuna dikkat çeken Kaplan, Gaziantep'ten katılan firmaların stant büyüklüğünün ise 18 bin 869 metrekare ile Türkiye için kullanılan toplam alanın yüzde 70,8'ine karşılık geldiğini dile getirdi.



Fuarın ilk gününü de değerlendiren GAHİB Başkanı Kaplan, "Dünya halı sektörünün nabzı bugün bu fuarda atıyor. Farklı kıtalar ve ülkelerden gelen nitelikli alıcıların ilgi gösterdiği en önemli stantlar şüphesiz Gaziantepli firmalarımızın stantlarıdır. Fuarın kapılarının açıldığı ilk saatlerden itibaren stantlarımıza yoğun ilgi gösterilmektedir. Bugün bizleri yalnız bırakmayan ve fuarda ki firmalarımızın stantlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Gür, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na sektörümüz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA