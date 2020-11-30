Domates Çorbası tarifi: En lezzetli ve pratik domates çorbası! Kremalı domates çorbası tarifi, Fesleğenli domates çorbası tarifi

Domates çorbası yazın kıpkırmızı domateslerini değerlendirecek en lezzetli ve en mis kokulu çorba tarifidir. Farklı domates çorbası tarifleri sayesinde her damak zevkine uygun domates çorbası tariflerini burada bulabilirsiniz. Kremalı domates çorbası tarifi, fesleğenli domates çorbası tarifi! İşte hem farklı hem lezzetli domates çorbası tarifleri!

Domates çorbası yaz aylarının taptaze domatesleriyle yapıldığı zaman çok lezzetli olmaktadır. Domates ne kadar güzel ve taze ise domates çorbasının lezzeti de o kadar iyi olmaktadır. Yani aslında bu çorbanın en büyük püf noktası domateslerin güzelliğidir. Eğer kışın domates çorbası yapacaksanız da yazın hazırladığınız lezzetli domates konservelerini kullanabilirsiniz. Yaz kış hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle mideleri şenlediren domates çorbasının yanına bir de kıtır ekmekler ve kaşar peyniri rendeleri eklendiği zaman tadına doyum olmaz! İşte en farklı ve güzel domates çorbası tarifleri!

FIRINDA KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Domates çorbası tarifleri arasında en temel olanı yalnızca domatesten yapılan çorbadır. Bu tarife farklı bir hava katmak için ve domatesin lezzetini arttırmak için domatesleri közleyeceğiz. Hem de fırında! Bu şekilde hem daha lezzetli hem de daha farklı bir domates çorbası tarifi olacak! İşte fırında közlenmiş domates çorbası!

Malzemeler:

5 adet orta boy domates

1 adet kırmızı kapya biberi

3 diş sarımsak

3 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı pul biber

4 su bardağı su

Hazırlanışı:

Fırında közlenmiş domates çorbası için öncelikle domatesleri közleyeceğiz. Bunun için fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Yağlı kağıdın üzerine domatesleri ikiye bölüp dizelim ve yanlarına da ikiye kestiğimiz biberleri ekleyelim. Sarımsakları soyalım ve domateslerin üstlerine batıralım. Ve kuru soğanları da soyup halka halka doğrayıp tepsinin mümkünse domateslerin üzerine dizelim. Bir kenarda tuzu, şekeri, kekiği ve karabiberi de karıştırıp tepsinin üzerinden serpin. Önceden fırını 180 derecede ısıtalım ve domatesleri yaklaşık yarım saat pişirelim.

Domatesler közlendikten sonra bir kenara soğumaya alalım. Soğuduktan sonra közlenen domates ve biberlerin kabuklarını soyalım.

Çorbayı pişireceğimiz tencereye tereyağı alalım ve unu kısık ateşte kavuralım. Rengi dönünceye kadar ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Kısık ateşte kavurduğumuz unların üzerine közlediğimiz sebzeleri ekleyelim ve iyice karıştıralım.

Sebzeleri unla iyice karıştırdıktan sonra suyumuzu ekleyelim. Bir kere de suyla karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım ve pişirmeye bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım ve blenderdan geçirelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar devam edelim. Çorba kıvamı alana kadar sıcak su ilave edebilirsiniz.

Suyunu ayarladıktan sonra en son baharatları ve sütü ekleyebilirsiniz. Son olarak 5 dakika daha pişirdikten sonra çorba servise hazır. Afiyet olsun!

FESLEĞENLİ DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Domates çorbası tarifi sütlü, kremalı, unsuz gibi birçok şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlardan da vereceğiz ama öncelikle farklı ve lezzetli bir domates çorbası tarifi veriyoruz. Domatesin en güzel eşlikçisi hiç şüphesiz taze fesleğendir. İşte en güzel domates çorbası tarifi: Fesleğenli Domates Çorbası

Malzemeler:

1 kilo (yaklaşık 9-10 adet) orta boy domates (eğer mevsimi değilse domates konservesi de kullanabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı domates salçası (tercihinize göre domates biber karışık da kullanabilirsiniz)

1 demet fesleğen

4-5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 diş taze sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1,5 litre sıcak su

Hazırlanışı:

Öncelikle domatesleri hazırlıyoruz. Domateslerin tümünü önceden ısıtılmış 190 derecelik

fırında 10-15 dakika pişirelim. Kabukları yumuşayacaktır. Daha sonra fırınladığımız domateslerin kabuklarını soyalım.

Çorbayı pişireceğimiz derin bir tencerenin içerisine zeytinyağını ve sarımsakları alalım. Sarımsakları 1-2 dakika soteleyelim ve daha sonra domatesleri ekleyelim. Domatesleri tüm tüm atalım.

Domatesleri de sarımsakla bir kere çevirdikten sonra suyunu da ekleyelim. Daha sonra bir blender yardımıyla domatesleri iyice püre haline getirelim. Salçasını da ekleyip bir kere karıştırıp kapağını kapatarak pişirmeye bırakalım. Kaynamaya başadığı zaman da altını kısalım.

Piştikten sonra fesleğen, tuz ve karabiberi de ekleyelim ve 5 dakika daha piştikten sonra altını kapatalım.

Çorbanın üzerine hem sunum hem de lezzet için ev yapımı pesto sos yapalım. Bir mutfak robotunun içerisine birkaç yaprak fesleğen, zeytinyağı ve sarımsakları alalım ve sos kıvamına gelince çorbanın üzerinde servis edelim. Afiyet olsun!

KREMALI DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Domates çorbası tarifi kremalı versiyonu en popüleridir. Kremalı domates çorbası tarifi yapması kolay ve lezzetli inanılmaz güzel bir tariftir. İşte kremalı domates çorbası yapılışı!

Malzemeler:

10 adet orta boy taze domates

1 su bardağı süt kreması

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2,5 su bardağı un

1 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

6 su bardağı su

Hazırlanışı:

Domateslerin kabuklarını soyalım. İri iri doğrayalım. Derin bir tencerenin içerisinde 1 bardak su ile pişirelim. Piştikten sonra ocaktan bir kenara alalım.

Çorbayı pişireceğimiz tencerenin içerisine zeytinyağını ve unu alalım. Unun kokusu çıkana ve rengi dönene kadar kavuralım.

Sarımsakları ezelim ya da rendeleyelim. Domateslerle beraber unun içerisine ekleyelim. İyice karıştırdıktan sonra kalan 5 bardak suyu ve baharatları da içerisine ekleyelim, bir kere karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım.

Çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım ve çorbayı blenderdan geçirelim. Domateslerin tamamen çorba formuna gelmesi lazım. Herhangi bir pürüz olmayana kadar blenderdan geçirelim. Kısık ateşte bir 10 dakika daha pişirelim ve ocaktan alalım. Çorbanın kesilmemesi için kremayı bu aşamada ekleyelim ve iyice karıştıralım. Kremalı domatesli çorba tarifi hazır! Afiyet olsun!

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