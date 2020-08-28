Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası kalori kaçtır? Sütsüz domates çorbası nasıl yapılır?
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Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası kalori kaçtır? Sütsüz domates çorbası nasıl yapılır?

Kış mevsiminde sıkça tüketilen domates çorbası, kremalı ve kremasız olarak yapılır? Domates çorbası kaç kalori? Domates çorbası nasıl yapılır?

Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası kalori kaçtır? Sütsüz domates çorbası nasıl yapılır?
28.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:05

Yaz- kış tüketilebilen, hafif ve az kalorili domates çorbası tarifi haberimizde yer almaktadır. Domates çorbası nasıl yapılır? tüm soruların cevabı haberimizde

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

5 adet büyük boy sulu domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

2 çay bardağı sıcak süt

Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası kalori kaçtır? Sütsüz domates salçası nasıl yapılır?

Yapılışı;

Tereyağını eritin ya da zeytinyağını orta boy bir tencerede ve orta ısılı ateşte kızdırın. Unu tencereye aktarıp tel çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Böylece unun kokusu çıkacaktır.

Tencereyi ocaktan alıp domates salçasını ve varsa rendelenmiş domatesi ekledikten sonra soğuk suyu yavaş yavaş eklemeye başlayın. Suyu eklerken malzemeleri tel çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ederek pürüzsüz hale getirin.

Daha sonra sütü, isterseniz hazır tavuk bulyonu, tuzu ve karabiberi de aktarıp tencereyi tekrar ocağın üzerine koyduktan sonra karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Çorba kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra ocaktan alıp üzerine kuru nane serpin. Çorbayı servis tabaklarına aldıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar ekleyip servis yapın. Tercihe bağlı olarak kruton ekmek de kullanabilirsiniz. Çorba dinlendikçe katılaşacaktır. Çorbanızın koyu ayran kıvamında olması başarıya ulaştığınızı gösterecektir.

Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası kalori kaçtır? Sütsüz domates salçası nasıl yapılır?

DOMATES ÇORBASI KALORİSİ KAÇTIR?

Domates çorbası yaklaşık olarak, 1 Porsiyon (Orta) 66 kcal'dir. Kremalı domates çorbası kalorisi ise 165 kaloridir.

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