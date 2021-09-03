Domaniç'te Hayme Ana anısına mevlit okutuldu
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana anısına mevlit okutuldu.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana anısına mevlit okutuldu.
Cuma namazından önce İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Hayme Ana ve şehitler için dua edildi.
Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.
Mevlit programına, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Bu yıl 740'ıncısı düzenlenen "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri", Çarşamba köyünde 5 Eylül'de yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit