Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Tamer Yiğit - Haberler | Yerel

Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Domaniç- İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü.

Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor

Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor

Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Tamer Yiğit - Son Dakika Haberleri

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