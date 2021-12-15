Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı / Tamer Yiğit - Haberler | Yerel
Domaniç-İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.
İNEGÖL, BURSA (İHA) - Domaniç- İnegöl karayolunda kar yağışı etkili oluyor
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.
Domaniç'te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü.
Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.
Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.