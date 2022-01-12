Domaniç Dağları'nda ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Domaniç Dağları'nda ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor

Domaniç Dağları'nda ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor
AA / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda etkili olan kar nedeniyle ekipler çalışma yapıyor.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda etkili olan kar nedeniyle ekipler çalışma yapıyor.

Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikte yer alan bölge, sabah saatlerinde başlayan yağışla beyaza büründü.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin vermiyor.

Domaniç Dağları'nda ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor

Domaniç Dağları'nda ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor

Domaniç Dağları'nda ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor

Domaniç Dağları'nda ekipler yolu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

 Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

AA / Serdar Yiğit - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title