Dolu yağışından araçlar nasıl korunur? Dolu yağışından nasıl korunulur? Dolu'dan arabaları nasıl korumalıyız? Doludan korunma yöntemleri nelerdir?
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Dolu yağışından araçlar nasıl korunur? Dolu yağışından nasıl korunulur? Dolu'dan arabaları nasıl korumalıyız? Doludan korunma yöntemleri nelerdir?

İstanbul başta olmak üzere artık birçok şehrimizde dolu yağışları rutin bir hale geldi. Dolu yağışları maalesef maddi ve manevi birçok zarara yol açıyor. Bu içeriğimiz de dolu yağışından en çok etkilenen araçlarımızı nasıl koruyacağımızı püf noktaları ile ele aldık. Dolu yağışından araçlar nasıl korunur? Dolu yağışından nasıl korunulur? Dolu'dan ar

Dolu yağışından araçlar nasıl korunur? Dolu yağışından nasıl korunulur? Dolu'dan arabaları nasıl korumalıyız? Doludan korunma yöntemleri nelerdir?
24.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:14

İklimlerin değişime uğraması ve hava olaylarının ciddi şekilde şehirleri ve insanları etkilemesi üzerine toplumsal olarak ciddi felaketler yaşanmaya başladı. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerimizde artık sıklıkla dolu yağış olayları görülmesi önemli maddi hasarlara yol açıyor. Dolu yağışının açtığı maddi hasarların başında yolda olduğumuz veya açık alanlara park ettiğimiz zaman araçlarımızın uğradığı felaket geliyor. Bu içeriğimiz de kapalı otoparkı olmayan veya yolda olan otomobil sahibi vatandaşlarımızın dolu yağışından araçlarını nasıl koruyacakları ve ne yapmaları gerektiği ile ilgili özel bir araştırma hazırladık. Araçlarınızı nasıl dolu yağışından korursunuz ve hasarı en aza indirirsiniz. Detaylar içeriğimizde.

DOLU YAĞIŞINDAN ARAÇLARI KORUMAK İÇİN PÜF NOKTALAR

HAVA DURUMUNU TAKİP EDİN

Metoroloji uyarılarını lütfen düzenli olarak takip edin ve uyarıları dikkate alınız.

DOLU YAĞARKEN ARAÇTAN DIŞARI ÇIKMAYIN

Dolu yağışı başladığı zaman trafikte seyir halindeyseniz lütfen aracınızı güvenli bir yere veya kenara park ederek bekleyiniz.

Dolu yağışından araçlar nasıl korunur? Dolu yağışından nasıl korunulur? Dolu'dan arabaları nasıl korumalıyız? Doludan korunma yöntemleri nelerdir?

DOLU YAĞIŞINDAN ARAÇLARI KORUMAK İÇİN PÜF NOKTALAR

ARACI BIRAKIN VE PARK EDİN

Aracınızı güvenli ve kapalı alanlara çekiniz. Eğer kapalı alan bulmakta güçlük çekiyorsanız araçla hareket etmek yerine bir kenara çekip bekleyiniz.

BAŞINIZI KORUYUN

Araç içinde olsanız da camlar patlayabilir ve büyük tehlike oluşabilir. Araç içinde de başınızı korumaya dikkat edin.

ARAÇTA KALIN BİR BATTANİYE BULUNDURUN

Aracınızda her zaman kalın bir battaniye bulunmalı. Battaniye ile hem siz örtünün hem de aracınızın zarar görebilecek kısımlarını örtünüz.

Dolu yağışından araçlar nasıl korunur? Dolu yağışından nasıl korunulur? Dolu'dan arabaları nasıl korumalıyız? Doludan korunma yöntemleri nelerdir?

DOLU YAĞIŞINDAN ARAÇLARI KORUMAK İÇİN PÜF NOKTALAR

ACİL DURUMDA BATTANİYENİZ YOKSA ARAÇ PASPASLARINI KULLANIN

Acil bir durumda aracınızda battaniye yoksa lütfen paspasları kullanmaktan çekinmeyin. Paspaslarınızı korunma amaçlı kullanın.

KAPALI OTOPARK ÜCRETLERİNDEN ASLA KAÇINMAYIN

Yakınlarda bir yerde kapalı bir otopark varsa lütfen aracınızı oraya çekmeye çekinmeyin ve ücretten kaçınmayın.

DOLU SONRASI ARACINIZDA HASAR KONTROLÜ YAPIN

Dolu yağışı bittikten sonra lütfen aracınızın hasar kontrolünü yapınız.

Dolu yağışından araçlar nasıl korunur? Dolu yağışından nasıl korunulur? Dolu'dan arabaları nasıl korumalıyız? Doludan korunma yöntemleri nelerdir?

DOLU YAĞIŞINDAN ARAÇLARI KORUMAK İÇİN PÜF NOKTALAR

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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